İtalyanlara Fotoğraf Eğitimi Veriyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

İtalya'da daha önce Venedik, Roma, Pompei, Catania ve Celano'da eğitim veren David Bulent Bag, son olarak da Sicilya adasındaki Palermo şehrinde eğitim verdi. Eğitime İtalya’nın çeşitli şehirlerinden çok sayıda fotoğrafçı katıldı.

Palermo’da düzenlenen düğün atölyesi dersinde ışık ve ‘şehir kalabalığında nasıl kompozisyon oluşturulur’ konusu işlendi. David Bülent, eğitime katılan ve fotoğraf makinesiyle yeni tanışan katılımcılara da fotoğraf makinesi kullanımı ve teknikleri hakkında bilgiler verdi.