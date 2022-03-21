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İtalyanlara Fotoğraf Eğitimi Veriyor

Uluslararası yarışmalarda 400’e yakın ödülü olan fotoğraf sanatçısı David Bülent Bag, İtalya’da fotograf eğitimleri vermeye devam ediyor. 

21 Mart 2022 Pazartesi 12:57
İtalyanlara Fotoğraf Eğitimi Veriyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

İtalya'da daha önce Venedik, Roma, Pompei, Catania ve Celano'da eğitim veren David Bulent Bag, son olarak da Sicilya adasındaki Palermo şehrinde eğitim verdi. Eğitime İtalya’nın çeşitli şehirlerinden çok sayıda fotoğrafçı katıldı.

Palermo’da düzenlenen düğün atölyesi dersinde ışık ve ‘şehir kalabalığında nasıl kompozisyon oluşturulur’ konusu işlendi. David Bülent, eğitime katılan ve fotoğraf makinesiyle yeni tanışan katılımcılara da  fotoğraf makinesi kullanımı ve teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.03.2022 12:59
Anahtar Kelimeler:
David Bulent Bag
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