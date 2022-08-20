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İSTANBUL’UN HYDE PARK’I YBY’DE SEFO RÜZGARI!

İSTANBUL’DAKİ HYDE PARK’TA İLK RAP KONSERİ YAPILDI…

20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:01
İSTANBUL’UN HYDE PARK’I YBY’DE SEFO RÜZGARI!

HABER: BURHAN AKDAĞ

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı Sefo’nun rap şarkıları ile inledi. Sanatçı şarkılarının büyük bir bölümünü hayranları ile birlikte söyledi, özellikle küçük hayranları tüm şarkılarına eşlik etti..

Yeni şarkısı Kördüğüm’ü “İstanbul’daki Hyde Park” olarak bilinen ve şehrin açık havadaki en büyük sahnesine sahip olan YBY Etkinlik Alanı’nda seslendiren Sefo konserine yaklaşık 8000 kişi katıldı.

Her yaş grubundan seyircinin hiç durmadan, ayakta eğlendiği konserde Sefo,  “Bilmem mi”, “Toz Duman” ve “Isabel” şarkılarını yoğun istek nedeni ile iki kez söyledi..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sefo
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