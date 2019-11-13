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İstanbul’un ‘fizy geceleri

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

İstanbul’un ‘fizy geceleri

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:32
7 Okunma
İstanbul’un ‘fizy geceleri

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL


4-9 KASIM’DA GERÇEKLEŞEN ‘fizy İSTANBUL MÜZİK HAFTASI’ ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALDI


Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında rap müzikten pop ve rock’a farklı türleri bir araya getirdi. Ceza’dan Kenan Doğulu’ya, Manga’dan Teoman’a uzanan dev isimlerin sahne aldığı müzik haftası uzun süre hafızalardan silinmeyecek konserlerle büyük ses getirdi

İlki geçen yıl gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, festival havasında geçmişti. Atlantis Yapım ve SM Production işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler bu yıl daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla şehrin iki yakasında 4 ayrı mekana yayıldı: Volkswagen Arena, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne.

VOLKSWAGEN ARENA’DA ÜÇ GÜNLÜK MÜZİK MARATONU’NDA BİNLERCE MÜZİKSEVER EĞLENCEYE DOYDU

7 Kasım Perşembe gününden itibaren ise Volkswagen Arena’da müthiş bir müzik maratonu start aldı. Rap ve hip hop müziğin en başarılı temsilcilerinin sahneye çıktığı bu günde 17.00’de Baneva ile başlayan konserler sırasıyla şu isimlerle devam etti: Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin&Sayedar, Kamufle, Nova Norda, Ayben, Anıl Piyancı, Gazapizm ve Ceza.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
‘fizy GeceleriİstanbulMüzik
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