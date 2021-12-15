Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,178.58
ALTIN
841.65
DOLAR
14.79
STERLİN
19.62
EURO
16.67
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
125 Uzman Yardımcısı Alınacak
125 Uzman Yardımcısı Alınacak
İller Bankası'ndan arsa satışı
İller Bankası'ndan arsa satışı
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul’un en kral pilavcısı Winter Land’da: By Uğurkan Erez Pilav

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

15 Aralık 2021 Çarşamba 17:21
7 Okunma
İstanbul’un en kral pilavcısı Winter Land’da: By Uğurkan Erez Pilav

İSTANBUL’UN EN KRAL PİLAVCISI WINTER LAND’DA

By Uğurkan Erez Pilav
 

Yaşar Şenyüz / İSTANBUL

Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki 20 dönüm özel alanda hayat geçen Winter Land Tüm yaz boyunca birbirinden canlı, heyecanlı ve eğlenceli onlarca festival, karnaval ve konser düzenleyen YBY – Yeni Bir Yaşam; bu kez de İstanbul’un ilk ve en büyük kış etkinliğini hayata geçiriyor. İstanbul Winterland “bu kışın en ışıltılı eğlencesi” konseptiyle geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı ve tüm hafta sonu İstanbulluların akınına uğradı. 

Gün boyu alanda acıkanlar karınlarını Türk ve dünya mutfaklarından hepsi birbirinden lezzetli onlarca çeşit yiyecek ve içecekle doyururken sahlep, kestane, waffle gibi sokak lezzetleriyle de keyiflerine keyif katacaklar. İstanbul Winterland’in belki de en büyük sürprizlerinden biri de; Uğurkan Erez tarafından açılan “Pilav by Uğurkan Erez”. Markası ile hizmete girdi.

etkinlik alanındaki etkinlikleri yaz boyu keyifle takip eden ünlü koreograf Uğurkan Erez, doğa içindeki bu etkinlikte bu kez de katılımcı olarak çok zengin çeşitleri ile yer aldı. Moda dünyasının ve televizyon dünyasının en popüler koreografisi olan Uğurkan Erez’in bu girişimini Erez’in sosyal medya hesaplarında gören hayranları oldukça sevinerek pilavcı dükkanına yoğun ilgi gösterdiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uğurkan ErezPilavWinter Land
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Yıla Merhaba Partisi
Yeni Yıla Merhaba Partisi
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”  1 Ocak’ta Sinemalarda
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”  1 Ocak’ta Sinemalarda
Ceza Avukatı’nın Müzik Aşkı
Ceza Avukatı’nın Müzik Aşkı
GÖZDE ŞERBETÇİ'NİN İKİNCİ SİNGLE 'BENCE AŞK' 17 ARALIK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
GÖZDE ŞERBETÇİ'NİN İKİNCİ SİNGLE 'BENCE AŞK' 17 ARALIK CUMA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
Yılın Son Gökhan Türkmen Konseri 18 Aralık If Beşiktaş’ta
Yılın Son Gökhan Türkmen Konseri 18 Aralık If Beşiktaş’ta
Ebru Gül Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı
Ebru Gül Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı
Usta yönetmen Erkan Nas kendi klibini çekecek 30. Yıl kutlaması
Usta yönetmen Erkan Nas kendi klibini çekecek 30. Yıl kutlaması
Ateşböceği Ercan "Bülent'e kırgınım, şimdikiler Ajda'nın tırnağı olamaz"
Ateşböceği Ercan "Bülent'e kırgınım, şimdikiler Ajda'nın tırnağı olamaz"
Poyraz’ın Yeni Şarkısı ‘Sensiz Olamam’ Yayında! 
Poyraz’ın Yeni Şarkısı ‘Sensiz Olamam’ Yayında! 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma