İstanbul’un en kral pilavcısı Winter Land’da: By Uğurkan Erez Pilav

İSTANBUL’UN EN KRAL PİLAVCISI WINTER LAND’DA

By Uğurkan Erez Pilav



Yaşar Şenyüz / İSTANBUL

Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki 20 dönüm özel alanda hayat geçen Winter Land Tüm yaz boyunca birbirinden canlı, heyecanlı ve eğlenceli onlarca festival, karnaval ve konser düzenleyen YBY – Yeni Bir Yaşam; bu kez de İstanbul’un ilk ve en büyük kış etkinliğini hayata geçiriyor. İstanbul Winterland “bu kışın en ışıltılı eğlencesi” konseptiyle geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı ve tüm hafta sonu İstanbulluların akınına uğradı.

Gün boyu alanda acıkanlar karınlarını Türk ve dünya mutfaklarından hepsi birbirinden lezzetli onlarca çeşit yiyecek ve içecekle doyururken sahlep, kestane, waffle gibi sokak lezzetleriyle de keyiflerine keyif katacaklar. İstanbul Winterland’in belki de en büyük sürprizlerinden biri de; Uğurkan Erez tarafından açılan “Pilav by Uğurkan Erez”. Markası ile hizmete girdi.

etkinlik alanındaki etkinlikleri yaz boyu keyifle takip eden ünlü koreograf Uğurkan Erez, doğa içindeki bu etkinlikte bu kez de katılımcı olarak çok zengin çeşitleri ile yer aldı. Moda dünyasının ve televizyon dünyasının en popüler koreografisi olan Uğurkan Erez’in bu girişimini Erez’in sosyal medya hesaplarında gören hayranları oldukça sevinerek pilavcı dükkanına yoğun ilgi gösterdiler.