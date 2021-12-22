İSTANBUL'UN EN BÜYÜK YENİ YIL KONSERİ: EDİS & OZAN DOĞULU

DİNÇER KARACALAR

Beşiktaş Belediyesi, Getir, Akmerkez ve +1'in katkılarıyla 31 Aralık Cuma günü Barbaros Meydanı’nda İstanbul'un en büyük yılbaşı konserini düzenliyor. Tüm İstanbullular ve Beşiktaş'lılar, Edis ve Ozan Doğulu'nun coşuk dolu konserleriyle 2022 yılına hep birlikte merhaba diyecek.

Kutlama etkinlikleri saat 18.00’de Barbaros Meydanı’ndaki yılbaşı korteji ve DJ performansıyla başlayacak. Konser etkinlikleri kapsamında saat 21.00’da Ozan Doğulu DJ performansını sergileyecek. Ardından 23.00'da Edis sahnedeki yerini alacak.

2022’yi umutla ve coşkuyla karşılamak için Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek konser katılım ücretsiz olup, etkinlikler boyunca maske ve mesafe kuralı uygulanacaktır.

Tarih: 31 Aralık 2021 Cuma

Yer: Beşiktaş Barbaros Meydanı

Program

18.00 Yılbaşı Korteji, Mp3 Meltem Özkan & Kerem Kaya DJ Performansı

21.00 Ozan Doğulu Konseri

23.00 Edis Konseri

Detaylar

• Konser etkinliklerine katılım ücretsizdir.

• Etkinlik süresince maske ve mesafe kurallarına uyulacaktır.