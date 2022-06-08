Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.627,42
ALTIN
1.023,88
DOLAR
17,20
STERLİN
21,62
EURO
18,51
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul, Kastamonu’nun Saklı Türküleriyle Coştu

Geçtiğimiz akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) tarafından gerçekleştirilen Kastamonu’nun Saklı Türküleri etkinliğinde İstanbul, Kastamonu türkülerine doydu. Açılışta bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için etkinlik sırasında sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:46
İstanbul, Kastamonu’nun Saklı Türküleriyle Coştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Doğal, kültürel ve tarihsel değerleriyle Kastamonu’nun ulusal ve uluslararası ölçekte daha iyi tanıtılması için çalışan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ), İstanbul’daki kültür-sanat etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, geçen akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Kastamonu’nun saklı türküleriyle İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Şenel’in Genel Sanat Yönetmenliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ses ve saz sanatçıları ile halk oyunu ekipleri sahne aldı. Celal Sezer, Nursaç Doğanışık gibi sanatçılar ile Nida Bağlama Dörtlüsü ve Kadim Bağlama Üçlüsü’nün Kastamonu türkülerini söylediği etkinlikte, Şef Nurettin İlhan yönetimindeki İBB Türk Halk Müziği Topluluğu ile Sarı Yazma Halk Oyunları Ekibi ve Tosyalılar Davul Zurna Ekibi izleyicileri coşturdu.

Etkinliği düzenleyen DMKİ’nin Dönem Başkanı Ender Yılmaz, Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi olarak türküleri, oyunları, hikayeleri, derlemeleri ile Kastamonu’muzun, ülkemize armağan ettiği yerel değerlerin daha iyi bilinmesi, ulusal boyutta hak ettiği yeri alması için bu ve benzeri kültürel, ve sanatsal etkinliklerle yerelden evrensele bir köprü kurma amacında olduklarını söyledi. Kar amacı gütmeyen, düşünce üreten, projeler geliştiren, etkinlikler düzenleyen bağımsız ve tarafsız arkadaş grubu olarak 2017 yılında bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, Kastamonulu olma şartı aramadıklarını ve Kastamonu’yu sevmenin yeterli olduğunu söyledi. Ender Yılmaz ayrıca, etkinliğin gerçekleşmesine olanak sağlayan Cemal Reşit Rey yönetimine, ses ve saz sanatçılarına ve DMKİ üyesi arkadaşlarına teşekkür etti.

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) Kimdir?

Kastamonu ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihsel mirasını korumak ve yaşatmak için yerelden evrensele köprü kurarak ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında kurulmuş bir sivil girişimdir. DMKİ’nin sahip olduğu kapasiteyi, ilin, ülkenin ve dünyanın dört bir yanındaki potansiyel ile birleştirerek, Kastamonu’ya hak ettiği değeri kazandırmak için harekete geçirme misyonu ile hareket eder.

DMKİ Üyeleri

  1. Ender Yılmaz, Başkan (Yılmaz Redüktör Yönetim Kurulu Başkanı)
  2. Gülsen Kırbaş, Başkan Yardımcısı (Novitas Turizm ve Kastamonu Uğurlu Konakları İşletmecisi)
  3. Zeynep Esen, Başkan Yardımcısı (İşkadını)
  4. Dr. Sedat Kalem, Genel Sekreter (WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü)
  5. Prof. Dr. Ahmet Karakaş (Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi)
  6. Dr. Atıf Uğurlu (Hekim)
  7. Burcu Kösem (Dünya Grubu, CEO)
  8. Cemile Kırmızı Karadaş (Sinema Yönetmeni)
  9. Coşkun Çörüz (Hollanda Parlementosu Eski Üyesi)
  10. Prof. Dr. Dursun Kırbaş (Hekim)
  11. Ebru Çelik (Uluslararası İlişkiler)
  12. Güzin Ergun Aytekin (Öğretim Üyesi)
  13. Mehmet Reis (Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı)
  14. Prof. Dr. Melikşah Yıldırım (Emekli Orman Yüksek Mühendisi)
  15. Mesut Koyuncu (Koyuncu Danışmanlık
  16. Mine Esen Ergür (Gazeteci)
  17. Muzaffer Bal (CEO, Ali Raif İlaç Sanayi)
  18. Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımıcısı)
  19. Dr. Nurderen Özbek (Mimar)
  20. Nurdoğan Aymete (Emekli Albay)
  21. Prof. Dr. Sakine Eruz,  Emekli Öğretim Üyesi
  22. Dr. Süleyman Şenel (Müzikolog, İTÜ Öğretim Üyesi)
  23. Tahir Gündoğdu (Emekli Öğretmen Albay)
  24. Tülay Günal (Tiyatro Sanatçısı)
  25. Ümit Öztürk (Yönetim Danışmanı)
  26. Vildan Yirmibeşoğlu (Avukat)
  27. Yılmaz Kaptan (İşadamı)
  28. Prof. Dr. Zeki Alpan (Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
  29. Zafer Küçükşabanoğlu (İşadamı)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifiEkrem İmamoğluKastamonu Türküleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can Gox, Duqqan Sahne’de performansıyla parmak ısırttı
Can Gox, Duqqan Sahne’de performansıyla parmak ısırttı
RESSAM FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ 13 HAZİRAN’DA FOÇA FERRUH BAŞAĞA SOKAĞINDA AÇILIYOR
RESSAM FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ 13 HAZİRAN’DA FOÇA FERRUH BAŞAĞA SOKAĞINDA AÇILIYOR
Beyoğlu'nda Muhteşem 90’lar Konseri
Beyoğlu'nda Muhteşem 90’lar Konseri
Sınav Stresini Ağaçların Tepelerinde Attılar
Sınav Stresini Ağaçların Tepelerinde Attılar
Eski ve Yeni Bir Arada
Eski ve Yeni Bir Arada
Tamer Karadağlı’ya heykel sürprizi
Tamer Karadağlı’ya heykel sürprizi
H. ŞEHNAZ BAYKAL VE ÖĞRENCİLERİNDEN GAZİANTEP’TE BÜYÜLEYEN ÇİNİ SERGİSİ
H. ŞEHNAZ BAYKAL VE ÖĞRENCİLERİNDEN GAZİANTEP’TE BÜYÜLEYEN ÇİNİ SERGİSİ
Ünlü ressam Jackie Arditty’inin Sergisi 15  Hazirana kadar açık
Ünlü ressam Jackie Arditty’inin Sergisi 15  Hazirana kadar açık
​​​​​​​Merve Ege Ayrılmayalım'la müzik dünyasına merhaba dedi
​​​​​​​Merve Ege Ayrılmayalım'la müzik dünyasına merhaba dedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi