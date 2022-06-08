İstanbul, Kastamonu’nun Saklı Türküleriyle Coştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Doğal, kültürel ve tarihsel değerleriyle Kastamonu’nun ulusal ve uluslararası ölçekte daha iyi tanıtılması için çalışan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ), İstanbul’daki kültür-sanat etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, geçen akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Kastamonu’nun saklı türküleriyle İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Şenel’in Genel Sanat Yönetmenliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ses ve saz sanatçıları ile halk oyunu ekipleri sahne aldı. Celal Sezer, Nursaç Doğanışık gibi sanatçılar ile Nida Bağlama Dörtlüsü ve Kadim Bağlama Üçlüsü’nün Kastamonu türkülerini söylediği etkinlikte, Şef Nurettin İlhan yönetimindeki İBB Türk Halk Müziği Topluluğu ile Sarı Yazma Halk Oyunları Ekibi ve Tosyalılar Davul Zurna Ekibi izleyicileri coşturdu.

Etkinliği düzenleyen DMKİ’nin Dönem Başkanı Ender Yılmaz, Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi olarak türküleri, oyunları, hikayeleri, derlemeleri ile Kastamonu’muzun, ülkemize armağan ettiği yerel değerlerin daha iyi bilinmesi, ulusal boyutta hak ettiği yeri alması için bu ve benzeri kültürel, ve sanatsal etkinliklerle yerelden evrensele bir köprü kurma amacında olduklarını söyledi. Kar amacı gütmeyen, düşünce üreten, projeler geliştiren, etkinlikler düzenleyen bağımsız ve tarafsız arkadaş grubu olarak 2017 yılında bir araya geldiklerini anlatan Yılmaz, Kastamonulu olma şartı aramadıklarını ve Kastamonu’yu sevmenin yeterli olduğunu söyledi. Ender Yılmaz ayrıca, etkinliğin gerçekleşmesine olanak sağlayan Cemal Reşit Rey yönetimine, ses ve saz sanatçılarına ve DMKİ üyesi arkadaşlarına teşekkür etti.

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) Kimdir?

Kastamonu ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihsel mirasını korumak ve yaşatmak için yerelden evrensele köprü kurarak ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında kurulmuş bir sivil girişimdir. DMKİ’nin sahip olduğu kapasiteyi, ilin, ülkenin ve dünyanın dört bir yanındaki potansiyel ile birleştirerek, Kastamonu’ya hak ettiği değeri kazandırmak için harekete geçirme misyonu ile hareket eder.

DMKİ Üyeleri