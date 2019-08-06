İstanbul HipHop'a doydu: 2000 KİŞİLİK REKOR KATILIM

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
HipHop OnThe Beach HipHop OnThe Beach Festival 3 Ağustos'da müziğin vazgeçilmezi, şehirden uzaklaşmadan deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaracağınız şehrin en keyifli plajı Burc Beach’te düzenlendi. Ada Organizasyon tarafından düzenlenen etkinlikte, Ceza, Şehinşah, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, Canbay & Wolker gibi konuklar sahne aldı. Etkinliğe katılım gösterenler ile konuştuğumda organizasyonun çok başarılı olduğundan bahsettiler. İstanbul gibi gözbebeği bir ilde bu tarz etkinliklerin sayısı da artmalı. Ada Organizasyondan konuştuğum yetkililer ''Yoğun bir katılım gerçekleşti, kalabalıktan dolayı birkaç aksaklık yaşandı. Sanatçılar bile girişlerini çok zor gerçekleştirdi. İstanbullular özellikle HipHop müzik sevenler bu tarz etkinlikleri çok özlemiş. Katılım bizi çok mutlu etti, devamı gelecek.'' açıklamasını yaptı.
Önce Vatan Gazetesi