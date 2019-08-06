Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99584
ALTIN
261.179
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7099
EURO
6.1911
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK BAŞINA
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK...
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Teknoloji ve bireyselleşme şiddet eğilimini artırıyor"
"Teknoloji ve bireyselleşme şiddet eğilimini...
5 asırlık hamamın, restore edilmesi isteniyor
5 asırlık hamamın, restore edilmesi...
Kurban etinde 'ölüm katılığı'na dikkat
Kurban etinde 'ölüm katılığı'na dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul HipHop'a doydu: 2000 KİŞİLİK REKOR KATILIM

HipHop OnThe Beach HipHop OnThe Beach Festival 3 Ağustos'da müziğin vazgeçilmezi, şehirden uzaklaşmadan deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaracağınız şehrin en keyifli plajı Burc Beach’te düzenlendi.

İstanbul HipHop'a doydu: 2000 KİŞİLİK REKOR KATILIM

HipHop OnThe Beach HipHop OnThe Beach Festival 3 Ağustos'da müziğin vazgeçilmezi, şehirden uzaklaşmadan deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaracağınız şehrin en keyifli plajı Burc Beach’te düzenlendi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:10
11 Okunma
İstanbul HipHop'a doydu: 2000 KİŞİLİK REKOR KATILIM

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

HipHop OnThe Beach HipHop OnThe Beach Festival 3 Ağustos'da müziğin vazgeçilmezi, şehirden uzaklaşmadan deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaracağınız şehrin en keyifli plajı Burc Beach’te düzenlendi. Ada Organizasyon tarafından düzenlenen etkinlikte, Ceza, Şehinşah, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, Canbay & Wolker gibi konuklar sahne aldı. Etkinliğe katılım gösterenler ile konuştuğumda organizasyonun çok başarılı olduğundan bahsettiler. İstanbul gibi gözbebeği bir ilde bu tarz etkinliklerin sayısı da artmalı. Ada Organizasyondan konuştuğum yetkililer ''Yoğun bir katılım gerçekleşti, kalabalıktan dolayı birkaç aksaklık yaşandı. Sanatçılar bile girişlerini çok zor gerçekleştirdi. İstanbullular özellikle HipHop müzik sevenler bu tarz etkinlikleri çok özlemiş. Katılım bizi çok mutlu etti, devamı gelecek.'' açıklamasını yaptı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Deniz GüneşHakan KanburoğluFestivalRekor KatılımHipHopİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK BAŞINA
GÖKÇE KIRGIZ, İLK KEZ TEK BAŞINA
CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  
CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  
Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi
Jennifer Lopez konserine 2 gün kala biletler tükendi
HABİBİN KAHVESİ (NURGÜL TEYZE)
HABİBİN KAHVESİ (NURGÜL TEYZE)
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA
Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA
İBRAHİM ERKAL'IN “CAN FEDA"SINI YORUMLADI
İBRAHİM ERKAL'IN “CAN FEDA"SINI YORUMLADI
“Bir aşk üç ölüm”
“Bir aşk üç ölüm”
3+1 Zombili
3+1 Zombili
“Panik Yok”
“Panik Yok”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans