Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,569.10
ALTIN
553.68
DOLAR
9.69
STERLİN
13.24
EURO
11.21
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
BDDK 153 Meslek Personeli Alıyor 
BDDK 153 Meslek Personeli...
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Ölümünde siyanür şüphesi
Kapat

İstanbul gecelerine bu kış Bahar ‘Gelir’

04 Kasım 2021 Perşembe 11:45
3 Okunma
İstanbul gecelerine bu kış Bahar ‘Gelir’

DİNÇER KARACALAR

Bahar Gelir’in Etiler Sahne İstanbul’da verdiği konser büyük ilgi gördü. Popüler mekanlardan teklif alan ünlü sanatçı, kış sezonu boyunca farklı adreslerde sevenleriyle buluşacağını açıkladı.

Müzik dünyasının sevilen ismi Bahar Gelir kış sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Etiler Sahne İstanbul’da dinleyicileriyle buluşan sanatçı, hıncahınç dolan mekanda unutulmayacak bir eğlenceye imza attı. 

TEKLİF YAĞIYOR

Konser sonrası seyircinin coşkusundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bahar Gelir’e yönelik bu ilgi, gece hayatına yön veren mekanların da dikkatini çekti. İstanbul’daki pek çok mekandan teklif aldığını açıklayan ünlü şarkıcı, “Sezon boyunca farklı adreslerde dinleyicilerimle buluşacağım. Hep birlikte çok eğleneceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gecelerine Bu Kış Bahar Gelir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GELENEKSEL BHT MOONLIFE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
GELENEKSEL BHT MOONLIFE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Modacılar Uriel’in peşinde
Modacılar Uriel’in peşinde
"Üsküdar'ı salladılar"
"Üsküdar'ı salladılar"
Atakum’da Türkülerle Cumhuriyet Bayramı Coşkusu 
Atakum’da Türkülerle Cumhuriyet Bayramı Coşkusu 
Ünlü güzellik uzmanı Alina Abrosimova doğum gününü ünlülerle kutladı
Ünlü güzellik uzmanı Alina Abrosimova doğum gününü ünlülerle kutladı
Gazeteci Aslan Sayım’dan Bahar Candan’a Sert Sözler! 
Gazeteci Aslan Sayım’dan Bahar Candan’a Sert Sözler! 
Burcu Güneş'ten Antalya'da Cumhuriyet Konseri
Burcu Güneş'ten Antalya'da Cumhuriyet Konseri
Senem, "Bana Ne" ile dinleyicilerle buluşuyor
Senem, "Bana Ne" ile dinleyicilerle buluşuyor
Levent İnanır, her gün yağlı yiyor
Levent İnanır, her gün yağlı yiyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma