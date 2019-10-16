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İstanbul donuyor, Bodrum’da yaz var

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

İstanbul donuyor, Bodrum’da yaz var

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:13
2 Okunma
İstanbul donuyor, Bodrum’da yaz var

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Okullar açıldıktan sonra sakin bir hayata geçen Bodrum’un tadını çıkartan yerleşik Bodrum’lular uzayan sıcak günlerden çok mutlu görünüyor. Her yıl gittiği bodrum tatilinden eylül ayında dönen cemiyet hayatının bilinen isimlerinden Rana Erdem, havaların hala soğumadığını görünce bu yılki tatilini uzattı. 33 yıldır fibromitalji hastası olan ve şimdilerde meme kanseri tedavisi gördüğü için 4 ay tatilini güvercinle geçiren Rana Erdem; Buranın oksijenin çok bol olduğunu ve Adnan Şenses’inde yıllarca burda yaşayıp iyi sağlıklı bir hayat sürdüğünü, söyledi. Zaten bu yerin oksijenini Adnan abiden öğrendim

Sağlık problemlerime havası iyi geldiği için tatilimi uzatma kararı aldım, dedi. 

Rana Erdem ve dostları bestekar Serkan Emür, Eğitimci Elif Öztekin’I ağırlayan Bodrum SunApart hoteli işletmecisi Özgür Üzer; Bodrum esnafının son yıllarda uygulamış olduğu istikrarsız fiyat politikaları nedeni ile tatilcilerin boykotu ile karşılaştık o sebepten dolayı bu yıl Bodrum da işler çok kötü gitti, Fakat biz SunApart olarak yıllardır sürdürdüğümüz kalite ve fiyat politikalarımız sayesinde bütün sezonu full dolu geçirdik dedi…

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBodrumRana Erdem
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