İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ’Lİ GECELER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllarca podyumların tozunu attıran, tesçilli güzelimiz, ünlü manken Deniz Pulaş, bankacı sevgilisi ile evlendikten sonra podyumlara ve sanat dünyasına veda etmişti. Uzun yıllar çok özel sosyal sorumluluk projeleri dışında hiç bir işi kabul etmeyen güzel model yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşanarak kızı ile beraber yaşamaya başladı. Boşandıktan sonra ‘Kocamın Nişanlısı’ adlı tiyatro oyunu ile tekrar sahnelerde gördüğümüz Pulaş’ı bu aralar çok farklı bir heyecan sardı. Yavuz Coşar ve Seçkin Özbay’ın Kuruçeşme Sortie’nin içinde açtıkları KADDEH adlı mekanın hem işletmecisi hemde tanıtım yüzü oldu. 1991 yılında Best Model yarışmasında Türkiye birincisi ve dünya ikincisi seçildikten sonra dönemin efsane modellik ajansı olan Başak Gürsoy mankenlik ve modellik ajansının en gözde mankenlerinden biri olan Pulaş mankenlikten fotomodelliğe, reklam oyunculuğundan dizi oyunculuğuna, sunuculuktan tiyatroculuğa kadar girdiği her işin hakkını vererek başarıya ulaşmış ender isimlerden biri oldu. Şimdi Kuruçeşme Sortie’de başladığı yeni işi eğer severse başarılı olmaması için hiç bir neden görünmüyor. Pulaşın yeni işini sosyal medya hesaplarında paylaşmasından sonra bütün arkadaşları kendisine kutlama yorumları yaparak en kısa zamanda ziyaret etme sözleri veriyorlar.



