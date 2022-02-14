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Isound PM etiketiyle Furkan Yavuz’un "Yorma Kendini" isimli tekli çalışması yayında

Furkan Yavuz'un, ISOUND PM etiketiyle yayınlanan "Yorma Kendini" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle, netd müzik'te yayınlandı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:49
Isound PM etiketiyle Furkan Yavuz’un "Yorma Kendini" isimli tekli çalışması yayında

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

Furkan Yavuz'un, ISOUND PM etiketiyle yayınlanan "Yorma Kendini" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle, netd müzik'te yayınlandı. Yapımcılığını Serkan Usta’nın üstlendiği single, Isound pm yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve Müziği, Ufuk Ergün’e, düzenlemesi Burhan Nasouf’a ait olan "Yorma Kendini" isimli şarkının klibi, Akdeniz bölgesinde muhteşem deniz sahilinde çekildi.

Furkan Yavuz, "Yorma Kendini" aşk duygusu olan bir şarkı, klipte çok güzel oldu, bölgenin doğal yapısına ve tarihine hayran olduk, mutlu, detaylı bir şekilde, keyifle çalıştık, ben ve ekibim, işimizle ilgili her zaman heyecanlıyız. Sizi de bu heyecana ortak etmekten mutluluk duyuyoruz, emeği geçen, katkısı olan herkese, yürekten teşekkür ediyorum, diye konuştu.

Klip linki: https://youtu.be/W_k1DDu1fUY

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Furkan YavuzYorma Kendini
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