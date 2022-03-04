İsmail YK’nın yeni şarkısı “Şımarık” TikTok’ta viral oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

İKendine has yaptığı şarkı ve danslarıyla her daim gündem olan İsmail YK ,İstanbul’da kliplendirdiği ‘Şımarık’ isimli şarkısıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Şarkının içinde geçen TikTok platformuyla ilgili sözler, ‘Şımarık’ şarksının orjinal isminin önüne geçerken,aynı platformda şarkı viral oldu.Sözlerini Mustafa Şimşek ile yazdığı yeni şarkısı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen İsmail YK,”Dinleyen ve klibimizi izleyen herkese armağan ediyorum. Umarım dinleyen ve izleyen herkes beğenir” ifadelerini kullandı. Tüm dijital platformlardan yayınlanan “Şımarık” isimli şarkı YK’nın diğer çalışmalarında olduğu gibi yine trendlerde ki yerini aldı.