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İsmail YK’dan Yeşilçam Filmi Tadında Klip

İsmail YK “Hep Seninle Olmak” adını verdiği yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Ünlü sanatçı, şarkısına Yeşilçam filmlerini anımsatan renkli bir klip çekti. Beğeni toplayan klip, YouTube’da sadece 1 günde 1 milyon izlenme rakamına ulaştı.

İsmail YK’dan Yeşilçam Filmi Tadında Klip

İsmail YK “Hep Seninle Olmak” adını verdiği yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Ünlü sanatçı, şarkısına Yeşilçam filmlerini anımsatan renkli bir klip çekti. Beğeni toplayan klip, YouTube’da sadece 1 günde 1 milyon izlenme rakamına ulaştı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:03
134 Okunma
İsmail YK’dan Yeşilçam Filmi Tadında Klip


İSTANBUL- İsmail YK, 2019 yazını yeni single’ıyla karşılıyor. Söz ve müziği Mustafa Şimşek’e ait olan, aranjesini ise İsmail YK’nın yaptığı “Hep Seninle Olmak” adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Çıkar çıkmaz müzik listelerine üst sıralardan giriş yapan şarkının video klibi de büyük beğeni topladı.


“Hep Seninle Olmak”ın klibi, 1970’li yıllarda yayınlanan Türk filmlerinden esinlenilerek çekildi. İsmail YK, yönetmen koltuğunda da oturduğu klipte Rus model Diana ile kamera karşısına geçti. Kırklareli’nde yapılan çekimlerde iki çocuk oyuncu da rol aldı ve İsmail YK ile partnerinin küçüklük hallerini canlandırdı.


"Klibimi ben de çok beğendim"


İsmail YK, “Hep Seninle Olmak” klibinin kariyerinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi: “Herkes gibi ben de Yeşilçam filmlerini çok seviyor ve izliyorum. Bugüne kadar birçok klip çektim, Yeşilçam tadında bir klibim hiç olmamıştı. Çok sevdiğim, içime sinerek çektiğim bir çalışma oldu.”


"Türkiye bam başka"


Almanya’da yaşayan ünlü sanatçı, “Hep Seninle Olmak” klibi için 2 günlüğüne Türkiye’ye geldi: “Bu klibi özellikle Türkiye’de çekmek istedim, çünkü ülkemizin doğasını hiçbir şeye değişmem. Kırklareli’ndeki muhteşem şelale manzarasında harika görüntüler çektik. Klibi profesyonel bir ekiple 1 günde tamamladık.”

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
“Hep Seninle Olmak”İsmail YK1 Günde 1 Milyon IzlenmeYeşilçam Filmleri1970’li YıllarKırklareli’
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