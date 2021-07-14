İsmail Özen: Sürpriz projelerim yakında

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

25 yıldır müziğe emek veren halk müziği ve fantazi müzik sanatçısı İsmail Özen yeni projeler için harıl harıl çalışıyor.

Bu güne kadar üç albüm çalışması yapan sanatçı, son albümünde klibini çektiği 14 Adım adlı eserinde kader mahkûmlarının duygularını dile getirmişt ve çok olumlu dönüşler aldı. 3 tane de single çalışması bulunan İsmail Özen’in. Demedim Mi adlı eseri NetD kanalı ve tüm dijital platformlarda gösterimi devam ediyor. Müzik yapıp şarkı söylemenin dışında oyunculuk ta yapan sanatçı en son Kuruluş Osman dizisi ve Çam Yarması 2 adlı sinema filminde rol aldı. Pandemi nedeni ile bütün sanatçılar gibi bu süreçten kendisininde olumsuz şekilde etkilendiğini söyleyen sanatçı bu arada hiç boş durmamış yepyeni projeler kurgulamış. Özen bu yeni projeleri yakında sevenleri ile buluşturacağı müjdesini verdi…