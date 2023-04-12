Iska Filmi Fransa yolcusu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Iska Fransa'nın Nice şehrinde Olimpiyat Komitesi'nin düzenleyeceği Beausoleil Côte d'Azur International FICTS Festival Du Cinéma Sportif'de ödül için yarışacak olan ve 2-4 Mayıs tarihlerinde Fransa'da gösterimi gerçekleşecek belgeselin, yurtiçi ve yurtdışı festival yolculuğu devam ediyor.Milli takımın ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay’ın hikâyesini konu alan iddialı belgesel film 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisinde yarıştı ve ilk gösterimini gerçekleştirdi. ISKA Uzun Metraj Belgesel Filmi, Beşiktaş'ın ve milli takımın eski kalecisi Fevzi Tuncay'ın 1999-2000 sezonunda Galatasaray maçında bir topu ıska geçerek yediği gol sonrası değişen hayatına odaklanmakta.

ISKA, Mayıs ayında İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'da özel gösterimleri gerçekleşecek. Belgeselde Mehmet Özdilek, Ayhan Akman, Feyyaz Uçar gibi birçok önemli isim bulunuyor.