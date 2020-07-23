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Işıl Yücesoy’dan ‘Kaybolan Yıllar’

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23 Temmuz 2020 Perşembe 09:14
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Işıl Yücesoy’dan ‘Kaybolan Yıllar’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL


Çok yönlü sanatçı kişiliğiyle hayatlarımızda iz bırakan Işıl Yücesoy’un, “Sezen Aksu Sokağı” isimli YouTube projesi hayranlarından gelen yoğun istek üzerine single olarak Ossi Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformları üzerinden müzikseverlerle buluşuyor.

 

Tamamı 10 şarkıdan oluşan “Sezen Aksu Sokağı” isimli projenin açılış single’ı söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi besteci ve piyanist Murat Aşkan’a ait olan “Kaybolan Yıllar” geçen gün yayınlandı.

41 yıl önce aynı poz

41 yıl önce 41 yıl sonra

Işıl Yücesoy’un single çalışmasının kapak fotoğrafında, geçen yıllara atıf olarak, 1979 yılında İzmir Fuarı’nda kuliste çekilen bir fotoğrafı ve aynı pozu verdiği günümüzden bir fotoğrafı kullanıldı.

Kazanılan yıllar

Yücesoy “Kaybolan Yıllar” single’ı ile ilgili; “Dimdik yürüdüğüm bu hayat yolculuğunda geriye dönüp baktığımda bana kazandırdıkları için her geçen yılımın önünde  saygıyla eğiliyorum; çünkü onlar, hiç bir anı için pişmanlık duymadığım, benim yaşadığım yıllar. Kaybedilen değil, kazanılan yıllar” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Işıl YücesoyKaybolan Yıllar
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