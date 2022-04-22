Işıl Ayman “Sensizliğin En Dibi” ile dönüyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzisyen bir ailedebüyüyen Işıl Ayman, “Müzik benim için hayatla başa çıkma yöntemi. Duygularımı yazarak şarkılara dönüştürdüğümde her şey çok daha anlaşılır ve katlanılır oluyor. İnandığım yolda yürüyüp hikayelerimi anlatmaya devam ederken, yaşıtlarıma da sevdiğimiz şeyleri özgürce yapabilme konusunda güç verebilmek istiyorum” diyor ve ekliyor “Yazdığım şarkıların dinleyicilerimden birinin bile olsa hayatına dokunması dünyanın en güzel duygularından biri.”

Duygularınıza ayna tutacak

Işıl Ayman, “Sensizliğin En Dibi ile hem yaralarımızı saracağız hem de iç dünyamızın gecesinde, yıldızları izlercesine duygulanacağız. Ne zaman ihtiyacımız olsa, hep orada olacak bir şarkı…Geceleri başucumuzda bizi bekleyecek, karanlıkta bile duygularımıza ayna tutacak…” diyor.

22 Nisan’da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak şarkının Emre Karasürer yönetmenliğinde çekilecek klibi de şarkıyla aynı anda sanatçının youtube kanalında yayında olacak.