​​​​​​​İŞADAMLARINDAN MASKE’Lİ KONSER 

Sevgili okuyucularım; Yaklaşık 23 sene öncesinden tanıdığım ve bana böbrek lazım dese bir saniye bile düşünmeden böbreğimin birini hemen teslim edeceğim kadar sevdiğim, kendisine çok değer verdiğim sevgili dostum Maske Şirketler Gurubu’nun sahibi Şenan Kerçin’in müziğe olan tutkusunu ve Maske Okrestranın neler yaptığını anlatacağım sizlere.

YAŞAR ŞENYÜZ

Bundan 2 sene önce bir grup işadamı dost muhabetlerinde kendi çaldıkları enstrümanlarla yaptıkları müzik dostları tarafından da oldukça ilgi görünce bir orkrestra kurarak sosyal sorumluluk projelerinde konser verme kararı aldılar. Hazırladıkları repartuarla bir çok sosyal sorumluluk projesi ve festivalde verdikleri konserlerle çok büyük bir ilgi gören MASKE ORKESTRA ‘nın elemanları içinde Otomobil Galericisi, İnşaat müteahhiti, kafe restaurant sahibi, Moda Fotoğrafçısı, Matbaacı, Turizmci ve Profesyonel müzik adamları bulunuyor.

Maske Orkestra müziğe gönül vermiş farklı farklı mesleklerden bir araya gelen arkaşların kurduğu bir grup.

Grupta herkesin yedeği var.

Grup elemanlarının iş adamlarından oluşması sebebi ile herkes için bir de yedek ekip oluşturulmuş, ola ki bir konser sırasında grupta çalan işadamlarından birinin önemli bir işi olabilir, yurt dışına çıkmak zorunda kalabilir yada hastalanabilir işte o zaman hemen yedekte bulunan ekip arkadaşları aynı görevi üstleniyor ve projede aksamaya imkan tanınmıyor.

Maske Orkestranın ve Maske şirketler gurubunun kurucusu Şenan Kerçin konservatuara devam eden klarnet aşığı bir müzik adamı.

Çalışmalar Maske Şirketler Grubu bünyesinde yürütülüyor.

Şenan Kerçin kendini iyice müziğe kaptırarak Seyrantepe’de bulunan ve yaklaşık yetmiş kişiden fazla insanın çalıştığı Maske Matbaa binasının çatı katına çok güzel bir ses kayıt stüdyosu kurmuş, oldukça modern ekipmanlarla donatılan bu stüdyoya ek olarak bir de okrestra prova stüdyosu da ilave etmişler, burada her konser öncesinde sabahlara kadar provalar yapıyorlar.

Maske Orkestra Maslak Barock’ta geç saatlere kadar kesintisiz konser verdiler.

Maslak Barock ta muhteşem konser.

Geçen yaz ilk defa Çaycuma festivalinde izlediğim konserde binlerce kişiyi saatlerce çoşturan Maske Orkestra önceki akşam da Maslak Barock’ta sahne aldı. Havanın oldukça soğuk ve kar yağışlı olmasına ramen içerideki kalabalık dışarıya kadar taşıyordu. Konser sırasında 70’ 80’ 90’ ların en popüler parçalarının yanı sıra kendi bestelerini de seslendiren Maske Orkestra’nın konseri gördüğü ilgi yüzünden gecenin geç saatlerine kadar sürdü. En kısa zaman da tekrar yeni bir konser verme sözü ile geceyi tamamlayan Maske Orkestra uzun zamandır hazırladıkları albümü piyasaya sunmak için kolları sıvadıklarını söylediler. Gruptaki bir çok kişi grip olmasına ramaen geceye (Elekto Gitar’da Alp Tiner, Bas Gitar’da Özkan Kaya, Klavye’de (Grubun Şefi) Emre Demirhan, Bağlama’da Özgür Parlak, Bateri’de Ergin Demirel, Solist Eyüp Karaaslan, Perküsyon’da Semih Ercan, Klarnet’te Şenan Kerçin) tam kadro katıldılar.