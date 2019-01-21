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İş bitti, tatil zamanı...

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

İş bitti, tatil zamanı...

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:21
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İş bitti, tatil zamanı...

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Funda Arar cumartesi gecesi Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Şarkılarıyla hayranlarını mest eden sanatçı Kıbrıs dönüşü oğlu Aras ile sömestr tatiline çıkacak. Sanatçı tatil için kış turizminin gözde mekanı Kartalkaya’ya gidecek.

Şarkıları kadar modacı Songül Sarpbaş’ın  hazırladığı  kırmızı mini elbisesi ile de dikkat çeken Funda Arar yine güzelliği ile göz doldurdu. Girne Rocks Hotel’de kendisini dinlemeye gelenlerin hem gözüne hem de kulaklarına hitap eden ünlü sanatçı, dönüşte kendisini büyük bir heyecanla bekleyen oğlu ile tatile çıkacağını söyledi. Beş buçuk yaşında olan oğlu Aras’ı sömestr tatili için kayak yapmak üzere Kartalkaya’ya götüreceğini belirten sanatçı  “Aras’ta her çocuk gibi karla oynamayı çok seviyor. Malum bu sene neredeyse hiç kar yağmadı. Arkadaşlarımızla birlikte Kartalkaya’da tatil yapmak için plan yaptık. Aras tatile çıkmak için dört gözle yolumu bekliyor” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Funda ArarSömestr Tatili
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