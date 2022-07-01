Irmak Arıcı “Kim Haklı” Diyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Söylediği her şarkı ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve büyük beğeni toplayan Irmak Arıcı, bu çalışmasında da başarılı isimlerle bir araya geldi. Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzalı “Kim Haklı”yı söyleyen Irmak Arıcı, yine çok beğenilecek bir işe imza attığını söyledi

Irmak’tan Enerjik Klip

Sempatik ve enerjik halleriyle tanınan genç şarkıcı Irmak Arıcı, yeni şarkısının klibinde de enerjik ve renkli görüntülerine yer verdi. Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde kliplenen “Kim Haklı” 29 Haziran’da DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.