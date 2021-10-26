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İrem Sak ‘Modern Kadın’ ile geliyor

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

26 Ekim 2021 Salı 17:02
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İrem Sak ‘Modern Kadın’ ile geliyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarılı oyuncu İrem Sak, senaryosunu kendi yazı oynayacağı “Modern Kadın” isimli dizisi sette çıktı. Güzel oyuncunun Kubilay Aka  ile başrolu paylaşacağı diziden ilk set günü görüntüsü geldi. Setten ilk paylaşımını yapan Sak, şimdiden büyük heyecan yarattı. 

Ünlü oyuncu İrem Sak, büründüğü her karakteri ölümsüzleştiren en başarılı kadın oyuncularından biri olarak tanınıyor. Güzel oyuncu, bu kez senarist olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sak, senaryosunu kendi yazdığı Modern Kadın isimli dizide başrolü daha önce Çukur dizisinde birlikte rol aldığı başarılı oyuncu Kubilay Aka ile paylaşacak. 

Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna ise İrem Sak’ın ağabeyi Ayberk Sak oturacak. Farklı farklı hikayelerden oluşacak ve 10 bölüm olarak çekilecek olan diziye son olarak Özgür Çevik konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu. Çekimlerine başlanan dizide ayrıca Gözde Kaya, Su Şanad, Hakan Satılmış, Özlem Tokaslan, Durul Bazan, Gürberk Polat, Kemal Okan Özkan ve Emre Turhan rol alacak. 

Modern Kadın’ın hikayesi şöyle olacak: Genç ve bekar bir kadın olan Pınar, Doğu ile Batı arasında sıkışmıştır. Onunla birlikte olmak isteyen erkekler arasında ailesine layık beyaz atlı bir prens olması gerektiğine inandırılmıştır. Biyolojik saati ve kariyeri aynı hızla ilerlerken Pınar anne mi olacaktır, marka müdürü mü? Bayramda memleketi Sivas’a mı gidecektir, Alaçatı’ya mı? Günümüzde birçok kadınının yaşadığı bu ikilemi İrem Sak, dizisi Modern Kadın’da izleyicilerin karşısına çıkaracak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Modern Kadınİrem SakKubilay Aka
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