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Iraklı kraliçe Miryan Tahir: Türk dizileri ilham veriyor

2018 Irak Güzellik Kraliçesi Miryan Tahir, Türk dizilerinin hayranı çıktı. “Queen Miryan” isimli kadın giyim markası ile moda dünyasında adından söz ettiren Tahir, “Tasarımlarımda Türk dizilerinden de ilham alıyorum” dedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 09:40
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Iraklı kraliçe Miryan Tahir: Türk dizileri ilham veriyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

2018 yılında katıldığı, Erbil’de düzenlenen güzellik yarışmasında kraliçe tacı takan Miryan Tahir, kurduğu “Queen Miryan” markasıyla kısa zamanda giyim sektöründe de adından söz ettirmeye başladı. Iraklı kadınlar için birbirinden iddialı tasarımlara imza atan tescilli güzel, şimdilerde aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkeden sipariş alıyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Tahir, tasarımlarında Orta Doğu’nun etnik motifleri ile modern çizgileri bir araya getiriyor. 

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE  SONGÜL ÖDEN’İ GİYDİRMEK İSTERİM

Moda dünyasını ve trendleri yakından takip eden, yoğun bir tempoda çalışan Miryan Tahir, Türk dizilerinin de sıkı takipçisi. Orta Doğu’da izlenme rekorları kıran “Muhteşem Yüzyıl”dan “Aşk-Memnu”ya birçok diziyi izlediğini söyleyen tescilli güzel, “Türk dizileri tüm dünyada olduğu gibi Irak’ta da büyük ilgi görüyor. Müşterilerim kimi zaman dizideki karakterlerin giyim tarzlarına yakın modeller sipariş ediyor. Hâl böyle olunca hem keyif aldığımdan hem de işim için dizileri takip ediyorum. Hatta bazı tasarımlarında Türk dizilerinden, dizilerdeki mekanlardan, karakterlerden ilham alıyorum. Tuba Büyüküstün ve Songül Öden’in tarzlarına bayılıyorum. Bir gün onlar için de tasarım yapmayı çok isterim” diyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Iraklı Kraliçe Miryan TahirTürk Dizileri Ilham VeriyorDinçer Karacalar
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