İpek Tanrıyar evleniyor

GÜZEL OYUNCU İPEK TANRIYAR

ÖNÜMÜZDEKİ AY EVLENİYOR

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde rastladığımız ve yakında yeni bir projeniz varmı sorusuna cevap veren sanat dünyasının ünlü ismi İpek Tanrıyar yakında hayatımın en büyük projesine imza atıyorum ve Murat Evler ile evleniyorum dedi…

Bundan üç ay kadar önce Bilecik’te oynamış oldukları Olgun Portakal adlı tiyatro oyununun sahnesinde, seyircilerin önünde sevgilisi Murat Evler’den sürpriz bir evlilik teklifi alan manken, sunucu, oyuncu İpek Tanrıyar, karşılaştığımız bir ödül töreninde yakında yeni bir proje varmı sorumuza, ‘Evet yakında Haytımın en büyük projesi için imza atacağım, 28 Nisan da hepinizi bu mutlu günüme bekliyorum dedi. 28 Nisan’da Beylikdüzü Evlendirme Dairesinde gerçekleşecek olan nikah töreninin davetiyesine ‘Toplanıyoruz... Gelmeyenleri de yok yazıyoruz, Nikah memuru önümüzdeki 50 yılın mutluluk planı için tüm sevdiklerimiz orada olsun’ yazdılar.

Gelinlik ve damatlık Muammer Ketenci tarafından dikilecek

Geçtiğimiz günlerde Gelin Damat Fashion Day kapsamında Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen Muammer Ketenci defilesinde podyuma çıkan Tanrıyar’ın nikah günü giyecekleri gelinlik ve damatlığını da Muammer Ketenci imzası taşıyacağını öğrendik. Düğün telaşı dolayısı ile çok heyecanlı olan güzel oyuncu Evlilik haberini basın camiasından ilk olarak Önce Vatan okuyucuları paylaşmış oldu. Biz de Önce Vatan ailesi olarak onlara şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyoruz.