Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.655,94
ALTIN
1.044,16
DOLAR
18,63
STERLİN
22,08
EURO
19,13
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacak
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 arsayı satışa çıkardı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 16...
8 Uzman Yardımcısı alınacak
8 Uzman Yardımcısı alınacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İnşaat sektöründen moda dünyasına

28 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Değirmen, moda dünyasına adım atarak kendi markasını İzmir'e kazandırdı.

22 Kasım 2022 Salı 10:52
İnşaat sektöründen moda dünyasına

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gelinlik, abiye ve gece kostümü tasarımlarıyla hizmet veren Aldeg Design'ın yeni sezon ürünleri Kaya İzmir Thermal Hotel'de koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defile ile tanıtıldı. Koleksiyon Ebru Öztürk, Simge Ünal, Gizem Sevim ve Rönesans Model Ajans mankenleri tarafından sergilendi.

Yıllardır pek çok önemli defileyi takip ettiğini söyleyen Ali Değirmen, "Uzun zamandır gelinlik ve abiye konusunda kendi markamı hayata geçirme düşüncem vardı. Fakat işlerimin yoğunluğundan dolayı fırsat bulamıyordum. En sonunda hayalimi gerçekleştirebildim. 2023'te de Dubai'de şube açmayı düşünüyoruz. Hedefim daha sonra da Avrupa'ya ihracat yapmak" dedi. Bu yıl ki If Wedding Fashion İzmir'e katılıp ilk defilesini gerçekleştiren Değirmen, "Her sene gelinlik fuarına izleyici olarak katılıyordum. Artık kendi markamızın defilesini yapma zamanımız gelmişti " dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ali DeğirmenAldeg Design
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinemanın son jönü Tolga Yüce
Sinemanın son jönü Tolga Yüce
Defilede "Terörü Lanetliyoruz" pankartı açıldı
Defilede "Terörü Lanetliyoruz" pankartı açıldı
SAMY ERTAN TÜRK SAHNE KÜLTÜRÜNÜ AMERİKAYA VE AVRUPA’YA SEVDİRDİ
SAMY ERTAN TÜRK SAHNE KÜLTÜRÜNÜ AMERİKAYA VE AVRUPA’YA SEVDİRDİ
Deha Duygu Sayar 'Haram Hakkım' ile dikkatleri üzerine çekti
Deha Duygu Sayar 'Haram Hakkım' ile dikkatleri üzerine çekti
Nurtaç Sayarer yeni teklisi ile geliyor
Nurtaç Sayarer yeni teklisi ile geliyor
“The Hope” şubat ayında Amerika’da vizyonda
“The Hope” şubat ayında Amerika’da vizyonda
2022 GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
2022 GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
KIBRIS'TA GÜZELLER GEÇİDİ
KIBRIS'TA GÜZELLER GEÇİDİ
Emirhan Öztürk Zirveye Doğru İlerliyor
Emirhan Öztürk Zirveye Doğru İlerliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول