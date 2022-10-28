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İngiliz kuaförler, Türk NativeBase kullanacak

Türk kuaförlerinin en çok tercih ettiği keratin markası olan NativeBase, Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Arnavutluk’tan sonra İngiltere’ye de bayilik verecek

28 Ekim 2022 Cuma 16:32
İngiliz kuaförler, Türk NativeBase kullanacak

 HABER: DİNÇER KARACALAR
 
Keratin denilince Türkiye’de akla gelen ilk markalardan olan NativeBase, yurtiçinde 15 binden fazla kuaför salonunda kullanılıyor. Keratin olarak piyasanın yarıdan fazlasını domine eden marka, satışlarının yüzde 10’unu da ihraç ediyor. Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Arnavutluk’ta bayilikleri olan marka aynı zamanda ABD, İtalya, İspanya, Cezayir, Lübnan, İran gibi dünyanın birçok ülkesindeki kuaförlerden gelen talepleri de karşılıyor. Marka şimdi de İngiliz kuaför salonlarına girmeye hazırlanıyor.

Markanın bilinirliğinin her geçen gün artması üzerine bayilik için İngiltere’den gelen bir grupla görüşmeye başladıklarını açıklayan NativeBase’i bünyesinde barındıran Mutak Kozmetik’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Şeyda Akdoğan, “İlk görüşmemiz olumlu geçti. Temmuz ayında biz de onlara iadeyi ziyarette bulunacağız. Eğer tüm şartlarda anlaşırsak eylül ayı gibi İngiliz kuaför salonlarında NativeBase markasını görmeye başlayabiliriz. Tıpkı Türkiye’deki gibi İngiliz kuaför salonlarında da bizim markamız kullanılacak ve satılacak” dedi.
 
Keratini ihraç eden ilk marka

Şeyda ve Gürkan Akdoğan çifti tarafından 2016 yılında 16 adet keratinin ithal edilmesiyle kurulan NativeBase markası, bugün Türkiye genelinde 8 ana bayi ile hizmet veriyor. Şirkette 20 kişilik bir operasyon ekibi bulunuyor. Türkiye’den keratin ihraç eden ilk marka olma özelliğini de taşıyan NativeBase, bu yıl yüzde 40 civarında büyümeyi hedefliyor. Kendi formülasyonu ile keratin üretiminin tamamını Çin’de yaptıran marka, aynı zamanda Türkiye’deki fabrikasında da şampuandan, ojeye kadar saç ve cilt bakım ürünlerinin tamamının üretimini gerçekleştiriyor.

Mutak Kozmetik, eylül ayı içinde de saç boyası üretimini devreye sokacak. Şirket böylece yılı yüzde 60’a yakın bir büyümeyle tamamlamayı planlıyor. Her yıl çift haneli büyümelerle yola devam etmek istediklerini belirten Şeyda Akdoğan, “Bazı yıllar üç haneli büyüme rakamlarına ulaşmak arzusundayız. Çalışan sayımızı bu yıl 28’e çıkarmayı arzuluyoruz. Orta vadedeki hedefimiz ise bir Unicorn olmak” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NativeBase
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