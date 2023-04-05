"İncir Reçeli" Yeniden Vizyona Giriyor

İSTANBUL- 2014 yılında da serinin ikinci filmi çekilmiş ve bir devam filmi olmasına karşın, seyirciden tam not almıştı. Filmin Senarist ve Yönetmeni Aytaç AĞIRLAR, yaptığı açıklamada; ”Yoğun istek üzerine 2021 yılında küçük bir nostalji gösterimi yapmaya karar vermiştik, hatta tüm hazırlıklarımızı yapmıştık ancak pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştık… Kısmetse, İncir Reçeli yıllar sonra tekrar sevenleriyle buluşacak…” dedi. “İncir Reçeli-3 gelecek mi?..” sorusuna ise; “Senaryoyu henüz bitirdim, umarım mahcup olmayız…” açıklaması yaptı.

HABER: MERVE ELÇİ