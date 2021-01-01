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İLYAS YALÇINTAŞ’TAN 2020’NİN SON HİTİ

İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısı “Kalbimin Kapısı” ile bu yılın son hitini müzikseverlerin beğenisine sundu.

01 Ocak 2021 Cuma 16:56
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İLYAS YALÇINTAŞ’TAN 2020’NİN SON HİTİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Başarılı müzisyen İlyas Yalçıntaş, yeni single çalışması Kalbimin Kapısı’nı sevenleriyle buluşturdu. 2020 yılı biterken hit listesine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan genç müzisyen İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısı “Kalbimin Kapısı” ile bu yılın son hitini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Romantik İlyas’tan Romantik Şarkı

Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekilen video klipte terkedilen sevgiliyi oynayan başarılı şarkıcı oyunculuk performansıyla da beğenileri topluyor. Sözü İlkan Serdaroğlu, müziği Niran Ünsal’a ait olan Kalbimin Kapısı şarkısının aranjesi de Selim Çaldıran imzası taşıyor.

Yaptığı her şarkısıyla milyonlarca kez dinlenen ve müzik listelerinde zirveye oturan İlyas Yalçıntaş, yeni çalışması Kalbimin Kapısı’yla da müzik listelerinde yerini alacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İlyas Yalçıntaş2020Hitönce VatanNEDRET HOTUN
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