İLYAS YALÇINTAŞ,  ENBE ORKESTRASI YENİDEN BİR ARADA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Şarkıcı ve söz yazarı İlyas Yalçıntaş, "İncir" ve "Olmazsa Olmazımsın"dan sonra bir kez daha Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'yla "Mecnun" şarkısı için bir araya geldi.

İlyas Yalçıntaş'tan Erken Sevgililer Günü Hediyesi

Romantik aşk şarkılarıyla bilinen İlyas Yalçıntaş, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sevenlerine erken ‘Sevgililer Günü’ hediyesi veriyor. Pandemi kurallarına uyarak çekilen video klipte aşk, lirik dans ile resmedildi.

Sözü ve müziği Elnar Xəlilov 'a, aranjesi Febyo Taşel' e, ait olan" Mecnun" un klip yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi.

DMC etiketiyle çıkan olan İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası düeti Mecnun tüm dijital platformlarda ve video klibiyle NetD YouTube kanalında yayınlandı.