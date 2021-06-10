Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1460
ALTIN
514.679
DOLAR
8.4556
STERLİN
11.9851
EURO
10.3035
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli...
Araştırma Görevlisi Alınacak
Araştırma Görevlisi Alınacak
İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 31 Akademik...
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan

10 Haziran 2021 Perşembe 13:50
6 Okunma
İlknur Özkuş'a Bir Ödülde Mood'dan

HABER: DİNÇER KARACALAR

Magazin dünyasının lokomotif yayınları arasında yer alan Mood dergisinin bu yıl yedincisi düzenlenen ödül gecesinde başarılı isimlere ödülleri takdim edildi.

Sanat , Spor ve Medyanın bir araya geldiği görkemli törende Soner Sarıkabadayı, Hande Ünsal , Azra Akın ve birçok ünlü isim ödül aldı.

12. ÖDÜL MOOD DERGİSİNDEN 

Yaptığı çalışmalar ve ürünleri ile 12. Kez ödüllendirilen İlknur Özkuş gecenin en fazla ödül alan isimlerindendi. 

Uğur Arslan ve Tuğba Altıntop'un sunduğu törende konuklar şıklıkları ile dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
İlknur Özkuşa Bir Ödülde Mooddan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu
Ünlü isimler Pınar Kaşgören'in doğum gününde buluştu
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren Grand Müzik’le Anlaştı
Ünlü Sanatçı Cengiz İmren Grand Müzik’le Anlaştı
Klip İçin Özel Kimono Diktirdi
Klip İçin Özel Kimono Diktirdi
SHOW TV’den atv’ye uzanan BİR AŞK HİKAYESİ
SHOW TV’den atv’ye uzanan BİR AŞK HİKAYESİ
"HOŞ GELDİN SENİ SEVMEK NE GÜZEL"E TAM NOT
"HOŞ GELDİN SENİ SEVMEK NE GÜZEL"E TAM NOT
Düet şarkıya ikinci ödül
Düet şarkıya ikinci ödül
DÜNYACA ÜNLÜ AMERİKAN KLASİKLERİ
DÜNYACA ÜNLÜ AMERİKAN KLASİKLERİ
Karadeniz Müziğine Elektronik Altyapı
Karadeniz Müziğine Elektronik Altyapı
Ece Mumay, Peri’yle yaza damgasını vuracak
Ece Mumay, Peri’yle yaza damgasını vuracak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma