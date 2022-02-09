İlkim Aydın’dan Yeni Single ‘Sarı Odalar’ Yayında! 

Haber: Aslan Sayım

Sezen Aksu klasiği olan Sarı Odalar isimli şarkıyı günümüz tarzında yeni aranje ile yorumlayan İlkim Aydın iddalı giriş yaptı. Sarı Odalar şarkının sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyor. Aranje ise Cüneyt Yalmaz tarafından yapıldı. Şarkının klip koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturuyor. Dinç Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında. Prodüktör Polat Şenol müzik şirketinde her yelpazeden müzisyenler ile çalışmaya devam ediyor. Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Dinç Müzik hem yeni jenerasyona hemde tüm kitleye hitap ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/DwU9r74N0no