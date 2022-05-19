İLK ALBÜMDE SELAMİ ŞAHİN İMZASI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Birçok kez Trt radyo ve Tv programlarında da yer alan Hayri Akçailk albüm çalışmasını , bestelerine ve icralarına gönülden sevgi duyduğunu söylediği Selami Şahin'in "Seni Seviyorum" isimli şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu . Şarkının aranjörlüğünü Fırat Özbaylar, klip yönetmenliğine Ali Eşitmez gerçekleştirdi. Bu aralar Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" ve sözü-müziği kendisine ait "Herşeyimsin Sen " isimli şarkıların stüdyo çalışması devam eden, Antalya'lı sanatçı Hayri Akça yeni şarkılarıyla kulaklarda hoş bir seda bırakmak istediğini söylüyor.