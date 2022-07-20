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İLHAN ŞEŞEN’DEN YENİ ŞARKI: “BASMAKALIP”!

Büyük usta İlhan Şeşen’in merakla beklenen EP’sinin müjdeleyicisi olan ilk teklisi  “Basmakalıp” Sony Music etiketiyle yayımlanıyor!..

20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:53
İLHAN ŞEŞEN’DEN YENİ ŞARKI: “BASMAKALIP”!

HABER: DİNÇER KARACALAR

En son 2014 yılında yayınladığı “Gel” albümünden 8 yıl sonra ilk solo çalışması olacak aynı isimli EP’nin ilk şarkısı “Basmakalıp”, 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında yer alacak.

 

Sözü ve bestesi İlhan Şeşen’e ait olan şarkının aranjesinde ve çalınan tüm enstrümanlada Fuat Şeşen’in imzası bulunuyor.

Toplam 6 şarkıdan oluşacak EP’de 5 yeni şarkının söz ve müziği İlhan Şeşen’e ait olurken; Amca’nın kariyerindeki ilk yabancı cover olma özelliğini taşıyan sürpriz bir şarkı da yer alıyor.

 

İlhan Şeşen – “Basmakalıp” şarkısı ve lyric videosu 22 Temmuz’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Sony Music Youtube kanalında yayında!..

 

Ayrıca Eylül ayında müzikseverlerle buluşacak olan İlhan Şeşen – “Basmakalıp” EP’si ise 22 Temmuz – 23 Eylül tarihleri arasında Apple Music’te ön satışta olacak!..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İlhan Şeşen
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