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İkinci Uluslararası Amatör Tiyatrolar Festivali "ROCTOK" büyük ilgi gördü

20-24 Ekim tarihleri arasında Kemer'de ikinci Uluslararası Amatör Tiyatrolar Festivali "ROCTOK" düzenlendi.

01 Kasım 2022 Salı 11:44
İkinci Uluslararası Amatör Tiyatrolar Festivali "ROCTOK" büyük ilgi gördü

HABER: AZİZ KARATAŞ

Eğitim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği" FILIZ-ROCTOK".Tarafından düzenlenen Festivale Kemer Belediye başkanı Necati Topaloğlu Kemer Otelciler Birliği KETOB ve Tiyatro Stüdyosu "Yansımalar" sponsor oldular.Tanıtımını Portal "Zdesvse"yaptığıFestival Kemerde kurulmuş olan tiyatro stüdyosu "Yansımalar" tarafından Don Nigro'nun "Hayvan Öyküleri" oyunuyla açıldı.Festivale Almanya'nın Berlin kentinden aktör ve yönetmen GrigoryKofman, A. Galich'in eserlerinden yola çıkarak hazırladığı "Yazarın Korkacak Bir Şeyi Yok" adlı solo performansıyla dikkatleri çekti. Stockholm, İsveç'ten Tiyatro-Stüdyo "ABYRVALG", James WardBirkit'in oyunundan esenlenerek yazdıkları "Kararlılık" oyunuyla, Gürcistan, Tiflis'ten Art Boom tiyatrosu Maria Lado'nun oyunundan esenlenerek yazdıkları "Çok Basit Bir Hikaye" oyunuyla katıldılar.Kemer Belediye Binası Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleştirilen tüm performanslar seyirciler tarafından çok sıcak karşılandı ve büyük beğeni topladı.Festival kapsamında katılımcılar, Kemer Belediyesinin düzenlediği gezi ile Tahtalı Dağı'na tırmandı, psikoterapist EvgenyBenikhis'in bir dersini dinledi ve GrigoryKofman'ın oyunculukta ustalık dersine katıldılar. Ayrıca çok sayıda iletişim, yaratıcılık deneyim alışverişi ve gelecekteki yaratıcı ortak projelerin çalışmaları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Amatör Tiyatrolar FestivaliROCTOK
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