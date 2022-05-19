İki usta sinemacı ‘‘SANATÇI’’da buluştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Raif Akyüz’ün hazırlayıp sunduğu "Sanatçı" adlı programın bu haftaki konukları reyting rekorları kıran uzun soluklu projelere imza atmış başarılı kadın yönetmenlerimizden Cemile Kırmızı Karadaş var. Hanımın Çiftliği, Hatırla Sevgili, Hastayım Doktor, Tatlı Kaçık gibi dizilerden hatırladığımız Cemile Kırmızı Karadaş’la birlikte Vatanım Sensin, Hayat Bilgisi, Olacak O Kadar, En Son Babalar Duyar, Süper Baba gibi bir çok diziyle evlerimize konuk olan Usta Oyuncu Ortans Kıvanç var. Bol bol sinema, dizi ve sanat dünyası konuşulan programda anılara yolculuk yapıldı… Programında her hafta ünlü sanatçıları ağırlayan Raif Akyüz; Cemile hanım ve Ortans hanımın enerjilerine hayran kaldım, programımda böyle çok değerli iki ustayı birden ağırlamak benim için onur oldu. Eğer programda neler konuştuk merak ediyorsanız cumartesi akşam saat 20;00 de Meltem Tv den izlyiebilirsiniz. Dedi.