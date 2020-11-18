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‘İKİ GÖZÜM AHMET’ REKOR KIRDI

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’de vizyona giren “İki Gözüm Ahmet” filmi Covit-19 salgınına rağmen sinema salonlarını doldurdu. İlk üç günde 244 sinema salonunda 17 bin 960 kişi tarafından izlenen film Mart ayından beri devam eden salgın sürecinde gösterim yapan ‘salon sayısına göre’ ilk üç gün rakamlarında Türkiye’de en çok izlenen sinema filmi oldu.

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:37
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‘İKİ GÖZÜM AHMET’ REKOR KIRDI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yapımcı Ömer Demiral “En çok izlenen film olduk” dedi…

Filmin yapımcılarından Ömer Demiral yaptığı açıklamada “İki Gözüm Ahmet”in covit-19 salgınına rağmen beklentilerin çok üzerinde ilgi gördüğünü belirtti. Avrupa’da ilk kez vizyona giren film tüm Avrupa’da 126 sinema salonunda gösterime girerek 40 bin kişi tarafından izlenmişti. Şu sıralar Avrupa’da sinema salonlarının kapalı olmasından dolayı gösterimi geçici olarak durdurulan film salonların açılması ile birlikte tekrar vizyona girecek. Ömer Demiral açıklamasında şunlara değindi “Biz uzun bir zaman içinde hem çekimler hem de mahkeme süreci ile uğraştık. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ancak her şeye rağmen yüzümüzün akı ile filmi seyircisi ile bütün dünyada buluşturduk. Avrupa’da sıkı pandemi önlemleri arasında 40 bin seyirciye ulaştık. Türkiye’de 244 salonda da ilk üç günde 18 bine yakın seyirci topladık. Bu büyük bir başarıdır. Bizden daha iyi seyirci yaptığı söylenen “Tenet” adlı yabancı film Ağustos ayında pandemi’nin nispeten daha iyi günlerinde ilk üç günde 652 salonda 31.352 kişi tarafından izlendi.  Yani neredeyse bizim üç katımız fazla salonda bu seyirci rakamına ulaştı. Bu nedenle “İki Gözüm Ahmet” in başarısı gözle görülür şekilde daha yüksektir. Üstelik Türkiye’nin dört bir yanından salon açma talepleri var ve biz bunu filmin dağıtım firmasına da iletiyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir seyirci sayısına ulaşacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İKİ GÖZÜM AHMET REKOR KIRDIYaşar Şenyüz
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