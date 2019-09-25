‘İki Gözüm’ 29 Kasım’da sinemalarda

VARİSLERİN ONAY VERMEDİĞİ BU FİLM OLAY YARATACAK.

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yirmi yıl önce Magazin Gazetecileri Derneği ödül gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayatından kesitler ilk kez beyaz perde de anlatılacak.

Yapımcılığını 7. Sanat Sinema’nın yaptığı, yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop’un üstlendiği “İki Gözüm”adlı sinema filminin çekimleri kısa bir süre önce İstanbul’da başladı. Teknik hazırlıkları aylar önce başlayan ve büyük bir ekip tarafından İstanbul’un çeşitli yerlerinde çekilen film, daha çekimleri devam ederken ilgi ile takip ediliyor.

MGD(Magazin Gazetecileri Derneği)nin 1999 yılında İstanbul Maslak’daki beş yıldızlı bir otelde düzenlediği “Altın Objektif Ödül Töreni”nde ödülünü almak üzere sahneye çıktığında Kürtçe şarkı söylemek ve bu şarkının klibini çekmek istediğini söylemesi üzerine geceye katılan bir grup davetli tarafından bölücü ilan edilerek adeta linç edilen ve sonrasında Paris’e sürgün giden özgün müzik sanatçısının hayatından kesitlerin yer aldığı filmde, başrolleri Özgür Tüzer ile Aleyna Solaker’in yanı sıra Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve halk müziği sanatçısı Ekin(Akkaş) paylaşıyorlar.

Gani Rüzgar Şavata’nın misafir sanatçı olarak rol aldığı “İki Gözüm” adlı filmin yapımcılığını ise Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Koray Şavata yapıyorlar. İstanbul’un değişik mekânlarında çekimlerine devam eden filmin bir bölümü ise filme konu olan sanatçının hayatının son günlerini geçirdiği Paris’te de çekilecek. Merakla beklenen ve sosyal medyada yayınlanan teaser görüntüleri büyük ilgi gören “İki Gözüm” filmi 29 Kasım’da izleyicisi ile buluşacak. Ahmet Kaya varislerinin onay vermediklerini ve konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladığı bu film gösterime girmekle beraber gündem yaratacak gibi görünüyor.

NURETTİN SOYDAN FİLMDE

KENDİNİ OYNAYACAK

MGD Onursal Baskanı Nurettin Soydan, 1999 yılında yaşanan olaylı gecede Ahmet Kaya'yı korumak için bir grup gazeteci ile birlikte olağanüstü çaba harcamıştı.

Olay gecesi salondaki diğer gazetecilerle birlikte olayları yatıştırmaya çalışanlardan biri de Nurtettin Soydan’dı. "İki Gözüm" filminde olayın canlı şahiti olarak kendini oynayan gazeteci Nurettin Soydan, filmin Avrupalı yapımcısı, Eşref Bukan ile birlikte. çekimler sırasında beraber poz verdiler. Bingöl asıllı Yapımcı Eşref Bukan da filmde sanatçının yakın arkadaşı Zaza'yı canlandırıyor.