Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1212
ALTIN
483.012
DOLAR
7.7847
STERLİN
10.2758
EURO
9.2433
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

İDO TATLISES EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI

Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var"

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:29
65 Okunma
İDO TATLISES EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evliliğe ilk adımını attı. Çift aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Nişan yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı. Çiftin ilk nişan pozu ise sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görsellerden biri oldu

‘ARTIK BİR KIZIM VAR’

Nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan anne Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İdo TatlısesEvlilikNişanAdımYasemin şefkatliNEDRET HOTUNİbrahim TatlısesDerya Tuna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEREN SAAT-KENAN DOĞULU ÇİFTİNDEN DÜET SÜRPRİZİ
BEREN SAAT-KENAN DOĞULU ÇİFTİNDEN DÜET SÜRPRİZİ
YILIN SKANDAL KÜLTÜR SANAT OLAYI
YILIN SKANDAL KÜLTÜR SANAT OLAYI
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
PERİ MASALINI CANLANDIRACAK
PERİ MASALINI CANLANDIRACAK
Aşk Estirecek…
Aşk Estirecek…
TUĞBA ÜNAL ALANYA’YI SALLADI 
TUĞBA ÜNAL ALANYA’YI SALLADI 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma