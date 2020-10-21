İDO TATLISES EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evliliğe ilk adımını attı. Çift aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Nişan yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı. Çiftin ilk nişan pozu ise sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görsellerden biri oldu

‘ARTIK BİR KIZIM VAR’

Nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan anne Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" dedi.