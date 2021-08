İÇİMİZ YANIYOR, YÜREĞİMİZ YANIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Türkiye’nin özellikle güney sahil şeridinde çıkan yüzden fazla yangın sanat dünyasında da üzüntü ile karşılandı. Sanat dünyasının poüler isimleri sosyal medya sayfalarından konu ile ilgili duyarlılık gösterilerek yapılan bu paylaşımlara hayranları tarafından yüzbinlerce yorum ve üzüntülerini belirten emojiler gelirken ortak tepki İçimiz Yanıyor, yüreğimiz yanıyor cümlesinde birleşti…

Acun Ilıcalı, Sertap Erener, Hadise, Emre Altuğ, Ali Sunal, Ece Erken, Hakan Eren gibi onlarca ünlü #helpTurkey’’ hastag’i ile yayınlanan postu ‘‘Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var. #helpTurkey’’ ibaresini ekleyerek İngilizce ve Türkçe olarak sayfalarında paylaştılar.