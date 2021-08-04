İÇİMİZ YANIYOR, YÜREĞİMİZ YANIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Türkiye’nin özellikle güney sahil şeridinde çıkan yüzden fazla yangın sanat dünyasında da üzüntü ile karşılandı. Sanat dünyasının poüler isimleri sosyal medya sayfalarından konu ile ilgili duyarlılık gösterilerek yapılan bu paylaşımlara hayranları tarafından yüzbinlerce yorum ve üzüntülerini belirten emojiler gelirken ortak tepki İçimiz Yanıyor, yüreğimiz yanıyor cümlesinde birleşti…

Acun Ilıcalı, Sertap Erener, Hadise, Emre Altuğ, Ali Sunal, Ece Erken, Hakan Eren gibi onlarca ünlü #helpTurkey’’ hastag’i ile yayınlanan postu ‘‘Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var. #helpTurkey’’ ibaresini ekleyerek İngilizce ve Türkçe olarak sayfalarında paylaştılar.

TÜRKAN ŞORAY: ÇARESİZLİK İÇİNDE İZLİYORUM

"Kaç gündür herkes gibi benim de içim yanıyor. Çaresizlik içinde izliyorum. Ormanlarımız, ormanda yaşayan can dostlarımız, alev alev yanıyor ve vatandaşlarımız çaresizlik içinde, gözyaşlarıyla ateşle savaşırken umutla yangın söndürme uçaklarını bekliyor. Bu yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızı minnetle anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum. Bu çaresizlik kaderimiz olmasın. Yürekten dilerim ki bu felaket bir an önce son bulsun. Bunun için gerekli müdahaleler bin an önce yapılsın.

KENAN DOĞULU; ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Son birkaç gündür aldığımız yangın haberleri karşısında çok çok üzgünüm. Yanıp giden güzelim ormanlarımız ve binlerce hayvan dostumuz, içinde binlerce canlıyı barındıran ekosistem, evini barkını kaybeden kardeşlerimiz, hepsi için kalbim acıyor.



Yarın Kuşadası’nda konserimiz var. Elbette ki bu şartlar altında konseri yapıp yapmamak konusunu çok düşündüm. Sonra sizlerle bir araya gelmenin hepimize iyi geleceğini ve hep beraber daha faydalı olabileceğimizi hissettim. Kalplerimiz bir olsun ve yanan canlarımız için söyleyelim şarkılarımızı, yalnız olmadığımızı hissedelim.



Yarın akşamki konserimizin tüm gelirini ve “Koca Çınar” şarkımın bir yıllık gelirini Tema Vakfı'na bağışlıyorum. Her dinlendiğinde birlikte katkıda bulunmuş olacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gönüllüyüz ve hazırız. Bu acı günlerde yüreğimize tek su serpen şey yangın bölgelerindeki özverili yardımlaşma. Bizim tek çıkış yolumuz yüreğimizdeki bu sevgi olacak.

"O TESİSLERDE OLMADIM, OLMAYACAĞIM"

Şarkıcı Kenan Doğulu konuyla ilgili "Bugüne kadar bir doğa yangını sonrası inşa edildiğini bildiğim herhangi bir yerde sahne almam için gelen teklifleri kesinlikle reddettiğim gibi, bundan sonra da bu yanan alanların üzerindeki tesislerde şarkı söylemeyeceğime söz veriyorum" paylaşımında bulundu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

TARKAN;MEMLEKETİMİZİN DOĞASINI KORUMAK

İÇİN DAHA ÇOK MÜCADELE EDECEĞİZ

Belli ki memleketimizin doğasını korumak için daha çok mücadele edeceğiz..

Ormanlar, kıyılar ve meralara Turizm tehdidi!



28 Temmuz 2021’de Resmî Gazete’de Turizmi Teşvik Kanunu Değişikliği yayınlandı. Kanunda yapılan değişiklikler bugüne kadar korunmuş pek çok alanı tehdit ediyor.

Kanun değişikliğine göre, Kültür ve Turizm koruma ve gelişim bölgeleri adıyla orman alanları, kıyılar, meralar turizm yatırımlarına açılacak ve tüm yetkiler sadece Bakanlık ve Cumhurbaşkanı’nda olacak.

Bu kanun yürürlüğe girerse, tüm orman alanları ‘kamu yararı’ kapsamında Turizm yatırımlarına açılabilecek. Ayrıca Mera Kanunu’na aykırı olarak meralar da turizme tahsis edilebilecek. Turizm yatırımları için artık ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) şartı aranmayacak ve izin, onay ve ruhsatlar 15 gün içinde verilecek.



Turizmi Teşvik Kanun değişikliği, Ulusal mevzuata ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı. Uygulamaya geçmesi halinde, Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, hassas ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği için geri dönüşü olmayacak zararlar gerçekleşecek.

------------------------------------------------------------------------------------------------

YEŞİM SALKIM: YEMİN OLSUN UNUTMAYACAĞIM

Kendime sözüm olsun, yakılan ormanların yerine eğer bir tesis yapılırsa asla adım atmayacağım ve ömrümün sonuna kadar oraya tesis yada ev yapanları lanetleyip karalayacağım… Yemin Olsun Unutmayacağım… Yeşim Salkım…

------------------------------------------------------------------------------------------------

TUĞBA ÖZAY Ne olur yalvarırım sizlere!

Affetmeyin bizleri!

Sen benim Ata toprağım , sen benim sevdam , sen benim Cennetimsin Manavgat

Atalarımın ruhları , ölen ağaçlarımın , hayvanlarımın ruhları elbet her şeyi görüyordur … Hepimizin başı sağ olsun

Acı çok çok büyük.Canım ülkem.Canım Manavgat’ım.huzuru bulduğum,herkesten,her şeyden,tüm kötülüklerden kaçıp uzaklaştığım yegane cennetim.bahçemdeki tüm meyve ağaçlarımdan nasiplenen,suyumdan içen yüzlerce kuşlarım.Dutları,incirleri benden önce yiyip de sonrasında havuzun etrafını pisleten,minderlerin üzerini kirleten ama temizlemekten usanmadığımız benim biricik serçelerim.Her yıl gelişlerini dört gözle beklediğim bu sebepten yuvalarına hiç dokunmadığım kırlangıçlarım.Kendilerinden aşkı örnek aldığım ey sevgili kumrularım.Ah benim tepelerinde haykırdığım heybetli Toroslarım.İçimdeki özlemleri,kederleri,hüzünleri dağlarla paylaştığım o ağaçlı yollarım.Ah benim gecenin sessizliğini çocukça çığlıklarıyla bozan tilkilerim,ceviz ağacımın sincapları , tarlaların meraklısı yaban domuzlarım.Yörüklerin öldürmesi uğursuzluk saydığı kara yılanlarım.bir tek Akdeniz’de bulunan o pörtlek gözlü bukalemunlarım.boylarıyla boylarımı kıyasladığım mis kokulu çamlarım.yaylalarda otlayan ,evimin yolunda arabamın önünü kesen keçilerim, koyunlarım.Küçük timsahlar diye ad koyduğum kertenkelelerim,bağırmaktan usanmayıp tüm gün kafamı ütüleyen benim canım cırcırlarım.Gecenin karanlığında yolumu aydınlatan ateş böceklerim.Çalışmaktan bıkmayan, kırıntılarla beslediğim biricik karıncalarım,evini sırtında taşıyan,yollarda arabanın önüne çıkan,saygıyla yürümesini beklediğim,bazen yönünü belirlediğim o tatlı kaplumbağalarım,Hanginizi anayım, hanginizi söyleyeyim,hanginizden af dileyeyim.İnsanoğlundan gördüğüm zararın binde birini bir kez olsun görmediğim benim canım hayvan dostlarım.Bilirim ki cennetten görüyorsunuz şu an olan biteni.bilirim ki sizler korudunuz beni.bilirim ki kırgın, üzgün,şaşkınsınız göçtüğünüz yerlerde. Ne olur yalvarırım sizlere! Affetmeyin bizleri! Affetmeyin insan denen aşağılık yaratıkları! Ne olur affetmeyin zebanileri, şeytana teslim olmuş iblisleri! Ne olur birleşsin ruhlarınız göklerde bir yerlerde! Ne olur birleşsin ruhlarınız toprağın derinliklerinde!Ne olur alın intikamınızı topyekün bizlerden!Ne olur alın öcünüzü yerde bırakmayın! Ben Tabiatın kızıyım kimse anlamaz derinliğimi!Ne olur ama ne olur öldürün hepimizi! Öldürün şeytanın temsilcisi bu karanlık iblisleri!

------------------------------------------------------------------------------------------------

HÜLYA KOÇYİĞİT: HEP BİR ELDEN YENİDEN YEŞERTECEĞİZ BU VATANI

Yangınlarla ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor… Evet hep bir elden yeniden yeşerteceğiz bu vatanı. Peki ama bu mücadelede can veren vatandaşlarımız? Kaybettiğimiz orman canlılarımız? Yanan ormanlarımızın yanında onların acısı... Dualarım bu yangınla mücadele eden herkesle...

------------------------------------------------------------------------------------------------

MURAT BOZ: KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Yangınlar durmuyor. Her geçen saat daha çok kayıp veriyoruz. Her an yeni bir yangın çıkıyor.

Kaybedecek vaktimiz yok. Lütfen, yalvarıyorum hangarlardaki uçaklarımızı onarıp havalandıralım artık. Pilotlarımız, teknisyenlerimiz göreve hazır olduklarını söylediler. Lütfen ! Acilen !

------------------------------------------------------------------------------------------------







İBRAHİM TATLISES: YANGIN HABERLERİ İÇİMİZİ YAKIYOR

Güzel Ülkemizin Bir Çok Yerinden Gelen Orman Yangını Haberleri İçimizi Yakıyor... Daha Fazla İnsanımız, Doğamız ve Hayvanlarımız Zarar Görmeden Biran Önce Kontrol Altına Alınır İnşallah Yangından Etkilenen Herkese Geçmiş Olsun, Dualarım Sizinle

------------------------------------------------------------------------------------------------

EROL EVGİN: YÜREĞİMİZ YANIYOR

Cennet vatanımın her köşesinden yangın haberleri geliyor. Sorumsuzluk ve ekipman eksikliği sonucu ormanlar, insanlar ve canlılar yok oluyor. Yüreğimiz yanıyor. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

