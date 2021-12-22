İBRAHİM TATLISES’İN RADYOSU TUĞRUL ALTINKARAYA EMANET

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Radyo Tatlıses’te Tehlikeli Saatler adlı programı yapan usta radyocu Tuğrul Altınkara geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hayranlarına yaptığı bir paylaşımla Radyo Tatlıses’in genel yayın müdürü olduğunu müjdeledi. Eşi Banu Altınkara ve İbrahim Tatlıses ile birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına ‘’Babamız, çok değerli sanatçımız, İbrahim Tatlıses'in misafiri olduk!.. Radyo Tatlıses’in Genel Yayın Müdürlüğü görevine bizi layık gördü!.. Allah utandırmasın. Rabbim sana sağlıklı huzurlu uzun ömürler versin, Rabbim seni başımızdan eksik etmesin.’’ Yazan Altınkara çiftine tebrik mesajları yağdı…