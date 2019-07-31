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İBRAHİM ERKAL'IN “CAN FEDA"SINI YORUMLADI

Türk Tasavvuf Musıkisi müziğinin sevilen ve başarılı genç ismi Feyzullah Çelebi, “Esrâr-ı İlahi” albümünün ardından, “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” adlı yeni albümünü musiki severlerle buluşturdu.

İBRAHİM ERKAL'IN “CAN FEDA"SINI YORUMLADI

Türk Tasavvuf Musıkisi müziğinin sevilen ve başarılı genç ismi Feyzullah Çelebi, “Esrâr-ı İlahi” albümünün ardından, “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” adlı yeni albümünü musiki severlerle buluşturdu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:30
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İBRAHİM ERKAL'IN “CAN FEDA"SINI YORUMLADI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk Tasavvuf Musıkisi müziğinin sevilen ve başarılı genç ismi Feyzullah Çelebi, “Esrâr-ı İlahi” albümünün ardından, “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” adlı yeni albümünü musiki severlerle buluşturdu.

Albümünde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülen merhum Cüneyt Kosal'a, İbrahim Erkal'a, Pir Şeyh Şâbân-ı Veli Hz , Mevlâna Hz.Yunus Emre Hz.Aziz Mahmud Hüdâyi hazretlerine ve kendisine ait güfteleri seslendirdi.

İbrahim Erkal hayatta iken, Çelebi'ye “ben bir eser yazdım besteledim. Bu eseri okudum. Ama bunu tasavvuf müziği formunda sen oku” diyerek fikrini dile getiriyor.

Çelebi'de “CAN FEDA, bestesi klasik tasavvuf musıkisi tarzı olmasa da modern bir beste, neşesi, duygusu sözleri yüksek mana içeriyor. Cenab-ı hakka, sevgiliye, İthafen yazılmış bir eser, çok özel ve güzel. Bu ifadesini dikkate alarak, isteğini yerine getirdik, seslendirdim. Ruhu şâd olsun.” diyor.

Çelebi ayrıca, “Bu hayatta aslolan bir iz bırakabilmek. Sevgili İbrahim Erkal Abim, büyüğüm, kıymetlim bizlere bir iz bıraktı. “Aşıklar Ölmez” diye bir veciz söz vardır, bu söze mazhar oldu. Sadece aramızdan beşeri olarak ayrıldı. Ama muhabbeti dillerde, sevgisi Gönüller’de.” sözlerini ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.07.2019 10:46
Anahtar Kelimeler:
İbrahim ErkalDinçer KaracalarCan FedaTürk Tasavvuf MusikisiMüzikEsrar-ı Ilahi
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