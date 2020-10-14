Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Bir süre önce aramızdan ayrılan şov dünyasının ünlü ismi Seyfi Dursunoğlu, namı diğer Huysuz Virjin’in adı artık sahnelerde yaşayacak. Kadıköy’de hizmete açılan ve Erkan Kara’nın işletmeciliğini yaptığı “Kalamış Huysuz”un adı ünlü şovmene ithaf edildi. Haftanın 5 günü sahne dünyasının ünlü isimlerinin konserleriyle renklenecek olan “Kalamış Huysuz”, geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı

KALAMIŞ’TAKİ MEKANA ADI VERİLDİ



Mekanın tasarım ve konseptini ve işletmeciliğini üstlenen Erkan Kara, “Mekana bu ismi vermemin nedeni, sahneleri çok seven sevgili Huysuz Virjin’i her gün anmak. Çünkü onun anıları ve sahne aşkı hepimize motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Kalamış Huysuz, kapılarını Metin Arolat ve Gülay Eralp konserleriyle açtı. İpek Tanrıyar ile oyuncu Hakan Bilgin de eşiyle birlikte programı izleyenler arasındaydı. Gülay Eralp, Metin Arolat ve Onur Mete, Kalamış Huysuz’daki sahne çalışmalarını önümüzdeki günlerde de devam edecek. Cuma akşamları Onur Mete, Nisan Nicolle Rona, Pazar gecesi ise Gülay Eralp ‘Ahmet Kaya gecesi’le Huysuz Kalamış sahnesinde yer alacak.