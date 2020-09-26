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HÜSEYİN’İN YENİ TEKLİSİ “KEDİ”

Hüseyin Mehmedoğlu'nun "Kedi" isimli teklisi "2020 Case Music, a Division of ILS Vision Music" etiketiyle Youtube ve tüm dijital platformlarda yayımlandı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:59
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HÜSEYİN’İN YENİ TEKLİSİ “KEDİ”

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Söz ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu imzalı şarkının prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan üstlendi. Mix ve mastering çalışması EA Masters (Erman Aydöner), şarkının düzenlemesi ise Uğur Balcı tarafından yapıldı. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğuna Gürap Dizdarer/BTM Social oturdu.

Hüseyin Mehmedoğlu hakkında:

24.12.2000 Azerbeycan doğumlu Hüseyin Mehmedoğlu 17 yaşından bu yana Türkiye'de yaşıyor. İlk şarkısı 'Islak Kibrit'i Case Music etiketiyle 2018 yılında Cem Başaran Aksan yapımcılığında çıkardı. Türkiye'nin genç ve yetenekli söz yazarı ve şarkıcısı Hüseyin Mehmedoğlu, Mustafa Ceceli'nin 'Rüyalar Sor' şarkısının sözlerine de imzasını attı. Birçok şarkıcıya beste veren Mehmedoğlu, yakın zamanda Ebru Yaşar'ın albümünde yer alacak bir şarkıya da imzasını attı.

“KEDİ” LİNK: https://www.youtube.com/watch?v=46lWx0E_dyU

 

GAZETECİ&PR DANIŞMANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 05319037551

Önce Vatan Gazetesi

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