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Hüseyin Genç’ten  Yeni Single ‘Seviyorum De’ Tüm Dijital Platformlarda yayında!

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:59
Hüseyin Genç’ten  Yeni Single ‘Seviyorum De’ Tüm Dijital Platformlarda yayında!

Haber: ASLAN SAYIM

Hüseyin Genç’in  yeni tekli çalışması ‘Seviyorum De’ Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

Başarılı yorumuyla müzik dinleyici kitlesinin dikkatlerini üzerine çeken Hüseyin Genç yepyeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Kendine has yorumu ile şarkıya ayrı lezzet katan Hüseyin Genç müzik listelerine iddalı giriş yaptı. 

Seviyorum De isimli şarkının sözü ve müziği Cemal Onay imzası taşıyor.  Aranjörlüğünü ve Müzik yönetmenliğini Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş oturuyor. 

Hüseyin Genç’in ‘Seviyorum De’ isimli şarkısı Grand Müzik YouTube kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi, ünlü bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fj3QS7Y831Q

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Hüseyin Gençten  Yeni Single Seviyorum De Tüm Dijital Platformlarda Yayında
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