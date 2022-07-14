Hünel’den Kırşehir’de Neşet Ertaş’a saygı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Aslı Hünel, önceki gün Kırşehir Özbağ Halı, Kültür Sanat ve Çirleme Festivali’nde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık iki saat boyunca modacı Melisa Erol’un imzasını taşıyan bir kostümle sahnede kalan Hünel, konserinin bir bölümünü Kırşehirli Anadolu Efsanesi Neşet Ertaş’ın türkülerine ayırdı.

Aslı Hünel ¨Milli değerimiz Neşet Ertaş'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her eseriyle yüreğimize dokunan Ertaş’ın tüm hemşehrilerini sevgiyle kucaklıyorum¨ dedi.

Aslı Hünel, özel tasarlattığı, üzerinde Neşet Ertaş fotoğrafı olan tişörtü tüm şehit aileleri adına alanda görevli bir polis memuruna hediye etti.