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Hünel kardeşlerden görkemli açılış

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in sahibi olduğu Asya ve dünya mutfağının sevilen tatlarının buluştuğu Wong, önceki gün Galataport'ta açıldı. Açılış davetini organize eden Saruhan Hünel'in kardeşi sanatçı Aslı Hünel, konuklarla tek tek ilgilendi. Tüm davetliler, lezzetleri ve mekanı çok beğendiklerini dile getirdi.

02 Aralık 2022 Cuma 15:10
Hünel kardeşlerden görkemli açılış

Televizyon programı için bir dış çekiminden abisinin açılış davetine üzerinde pembe bir bornoz ile gelen Aslı Hünel, etkinlik boyunca ayakta kalmaktan yorulunca da topuklu ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi.
Sağanak yağışa rağmen açılış davetine Pervin Ersoy, Feryal Gülman, Türkan Şerbetçi, Gül Ergi, Dilek Azaphan, Serap Sarı, Bilge Kuru ve Ece Kıral'ın da aralarında bulunduğu cemiyet hayatının renkli isimleri katıldı. Etkinliğin DJ'i ise geçen hafta Merve Boluğur'dan ayrılan Mert Aydın oldu. Aydın'ın boşanma sonrası ilk kez bir davete katıldığı öğrenildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aslı HünelSaruhan Hünel
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