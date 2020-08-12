Hümeyra'nın acı günü; Oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü oyuncu Hümeyra en son iki gün önce görüştüğü oğlundan aramalarına karşılık alamayınca bir komşusunun yardımı ile daire kapısını açtırınca 47 yaşındaki oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tespiti sonucunda Sadık Bigat’ın geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını kayb ettiği anlaşıldı. Bir çok tiyatro oyunundan da tanıdığımız Hümeyra oğlu ile en son dün telefondan konuştuğu ve bir daha telefonlarına cevap alamadığı öğrenildi. Usta oyuncunun Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelmiş olan Sadık Bigat’ın eşinin olay günü İstanbul dışında olduğu öğrenildi.