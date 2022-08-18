Hülya’dan Çok Konuşulacak Sakızlı Klip: ‘‘Yapma Aşkım’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Balat’ın ara sokaklarında çekilen klipte elli kişilik bir ekip görev aldı. Çilek Konsept adlı mücevherat firmasının sponsorluğunda çekilen klipin yönetmenliğini de Hülya Avşar kendisi yaptı. 58 yaşındaki Hülya Avşar klipte işveli bir genç kız görüntüsüyle ve danslarıyla da herkese maşallah dedirtti. Özellikle Türk televizyonlarından ve sinemadan yakından tanıdığımız 2009 yılında kaybettiğimiz Gazanfer Özcan’ın torunu olan Tarık Ündüz’deHülyan’nın klipte ki ilgisini çekmeye çalıştığı erkek karaktere can veriyor.

Sakızlı Şov; Metin Arolat’ın Merve İldeniz’le çektiği yoğurtlu klibi hatırlattı

Klip oldukça hareketli görüntüleriyle daha ilk sahnelerde kaliteli bir iş olarak kendisini belli ediyor, klipin bir bölümünde Avşar dişleri arasında çiğnediği sakızı oldukça seksi hareketlerle memelerine yapıştırması klipin en çok konuşulan kısmı oldu. Hülya Avşar’ın bu hareketi Metin Arolat’ın 1995 yılında ‘Dert Değil’ adlı şarkısına çekmiş olduğu klipte o dönem çok konuşulan yoğurtlu klipini akla getirdi. O klipte Arolat ve dönemin podyumlarda fırtınalar estiren mankeni Merve İldeniz ile birlikte aynı küvete girmişlerdi ve klibin bir bölümünde Arolat’ın elindeki kaşıkla İldeniz’in göğsüne dökülen yoğurdu sıyırıp tekrar yedirmesi olay olmuştu.

Daha ilk yayınlandığı 24 saat içinde sadece YouTube’de yüz bin’e yakın izleme alan klip için yayınlanmadan birkaçgün öncesosyal medya hesabından bilgi veren Avşar kızı; Yapma Aşkım’ın montajındayız, klip çekildi bitti hikayesini ben yazdım, ben yönettim, Veli Kuzu çekti, çok keyifli bir klip olduğunu düşünüyorum, çok heyecanlıyım. Demişti.