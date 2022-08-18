Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.985,47
ALTIN
1.022,26
DOLAR
17,97
STERLİN
21,70
EURO
18,29
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hülya’dan Çok Konuşulacak Sakızlı Klip: ‘‘Yapma Aşkım’’

El attığı her projenin hakkını veren Hülya Avşar son klipinde çiğnediği sakızı memelerine yapıştırarak yine çok konuşulacak bir işe imza attı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 13:13
Hülya’dan Çok Konuşulacak Sakızlı Klip: ‘‘Yapma Aşkım’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Balat’ın ara sokaklarında çekilen klipte elli kişilik bir ekip görev aldı. Çilek Konsept adlı mücevherat firmasının sponsorluğunda çekilen klipin yönetmenliğini de Hülya Avşar kendisi yaptı. 58 yaşındaki Hülya Avşar klipte işveli bir genç kız görüntüsüyle ve danslarıyla da herkese maşallah dedirtti. Özellikle Türk televizyonlarından ve sinemadan yakından tanıdığımız 2009 yılında kaybettiğimiz Gazanfer Özcan’ın torunu olan Tarık Ündüz’deHülyan’nın klipte ki ilgisini çekmeye çalıştığı erkek karaktere can veriyor.

Sakızlı Şov; Metin Arolat’ın Merve İldeniz’le çektiği yoğurtlu klibi hatırlattı

Klip oldukça hareketli görüntüleriyle daha ilk sahnelerde kaliteli bir iş olarak kendisini belli ediyor, klipin bir bölümünde Avşar dişleri arasında çiğnediği sakızı oldukça seksi hareketlerle memelerine yapıştırması klipin en çok konuşulan kısmı oldu. Hülya Avşar’ın bu hareketi Metin Arolat’ın 1995 yılında ‘Dert Değil’ adlı şarkısına çekmiş olduğu klipte o dönem çok konuşulan yoğurtlu klipini akla getirdi. O klipte Arolat ve dönemin podyumlarda fırtınalar estiren mankeni Merve İldeniz ile birlikte aynı küvete girmişlerdi ve klibin bir bölümünde Arolat’ın elindeki kaşıkla İldeniz’in göğsüne dökülen yoğurdu sıyırıp tekrar yedirmesi olay olmuştu.

Daha ilk yayınlandığı 24 saat içinde sadece YouTube’de yüz bin’e yakın izleme alan klip için yayınlanmadan birkaçgün öncesosyal medya hesabından bilgi veren Avşar kızı; Yapma Aşkım’ın montajındayız, klip çekildi bitti hikayesini ben yazdım, ben yönettim, Veli Kuzu çekti, çok keyifli bir klip olduğunu düşünüyorum, çok heyecanlıyım. Demişti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlerin Cesur Kızı Mutluluğa Yelken Açtı
Denizlerin Cesur Kızı Mutluluğa Yelken Açtı
Arkadaşları klibinde oynadı
Arkadaşları klibinde oynadı
Lions'lar manevi değerlere sahip çıkıyor
Lions'lar manevi değerlere sahip çıkıyor
Ünlüler; Otizmli ve Down Sendromlular İle Oynadı
Ünlüler; Otizmli ve Down Sendromlular İle Oynadı
Bahçeşehir’in Yeni Eğlence Mekanı Billion açıldı..
Bahçeşehir’in Yeni Eğlence Mekanı Billion açıldı..
Duygu Mercan’ın Hızına Yetişilmiyor
Duygu Mercan’ın Hızına Yetişilmiyor
Emra Dolen’nin Felsefe’si
Emra Dolen’nin Felsefe’si
Aziz Özuysal Tiyatrosu sezona iddialı giriş yaptı !
Aziz Özuysal Tiyatrosu sezona iddialı giriş yaptı !
Elif ECE UZUN KLİP İLE SETLERE DÖNDÜ
Elif ECE UZUN KLİP İLE SETLERE DÖNDÜ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول