HÜLYA YİĞİTALP 45 YIL SONRA PODYUMDA DEVLEŞTİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlk olarak bundan tam 45 yıl önce 1977 yılında Ankara’da podyuma çıkan Hülya Yiğitalp hemen ardından zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk girişimleri ile Türkiye-Finlandiya dostluk ziyaretleri nedeniyle Türkiye’mizi tanıtım amacıyla Türk Sefaretinde düzenlenen defilede Milli Manken olarak yer aldı... Dönemin ünlü mankenleri rahmetli Manolya Onur ve Nuran Işık ile podyumu paylaşmıştı... Türkiye’ye döner dönmez, aynı ay içinde, Suudi Arabistan’da Kral Faysal’ın kızkardeşi Prenses Fevziye’ye Türk Sefaretinde yapılan bir defileye tekrar Milli manken sıfatı ile katıldı... O defilede Manolya Onur ile birlikte iki Türk mankeni olarak podyumu paylaşmıştı... Hemen akabinde istanbula dönerek Başak Gürsoy Ajansındaki ana kadroya girmişti... Aynı yıl Cemil İpekçinin defilesine giden bir arkadaşı ile yolda karşılaşmış ve onların ısrarı ile gittiği mekanda Cemil İpekçi’yle tanışmıştı. Yiğitalpi gören İpekçi hazırlıklı olmamasına rağmen acele ilesaç ve makyaj yaptırarak defilesinde yer verdi. Yiğitalp o günler için; Ben Cemil’i çok sevdim, obeni çok sevdi, rahmetli annesi beni çok sevdi ve iş ilişkimiz dostluğa, arkadaşlığa dönüştü, bugüne kadar da aramızda hiçbir sorun olmadan artan bir sevgi ile sürdü.. Veeee Cemil sene 2022 olup 50. Yıl defilesi yapmaya karar vermiş, benim de o defilede yer almamı istediğinde çok mutlu oldum... Cemil için modacı tanımlaması yetersiz kalır, o bir art designerdır benim için... Muhteşem kumaş boyamaları, baskıları ve işlemeleriyle moda dünyasının orkestra şefidir.. Ve aynı sektörde olup bunca yıl sonra hala aynı işde buluşabilmek de inanılmaz bir durum ve mutluluk!.. Dedi.

Yiğitalp 35 yaşında mesleğinin en zirvesindeyken aşık olmuş, evlenerek mesleği bırakıp Adanaya yerleşmişti. Şimdi Yiğit 30, Fırat 26, Asya 24 yaşında olmak üzere üç çocuk annesi olan ünlü manken İstanbul’da yaşıyor. Sık sık eğitim gören çocuklarını görmek için Amerikaya gidip dönüyor... Geçtiğimiz akşam İpekçi’nin defilesinde podyumda adeda devleşen Yiğitalp tekrar geri döndüğünü ve tekliflere açık olduğunu da belirtti. Yiğitalp evlenmenin öncesinde yeşilçam sinemasının ünlü artistleri Cüneyt Arkın, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Korel (Bergüzar Korel’in babası), Orhan Günşıray, Müjde Ar gibi devlerle birlikte kamera karşısına geçmiş, dönemin magazin basını tarafından da yakın takipe alınmış ünlü bir isimdi...