Hülya Avşar’dan milyonluk anlaşma

HABER:DİNÇER KARACALAR

50’nci yılını kutlayan firmayla milyonluk anlaşma imzalayan ünlü sanatçı, ilk kez Bodrum Günay sahnesinde kullandığı Çilek Konsept takılarla bu işbirliğini duyurdu.

Enes Çilek’in sahibi olduğu, merkezi Nuruosmaniye’de bulunan mücevher firması Çilek Konsept, 50’nci kuruluş yıldönümüne özel dev bir iş birliğine imza attı. Firma, yeni reklam yüzü olması için sanat dünyasının yıldızı Hülya Avşar’la el sıkıştı.

SAHNEDE IŞILDADI

Hülya Avşar, milyonluk anlaşmaya imza atar atmaz verdiği ilk konserde Çilek Konsept mücevherleriyle sahneye çıktı. Bodrum Günay sahnesinde takılarıyla ışıldayan sanatçı, markayla yaptığı iş birliğini de duyurmuş oldu. Avşar önümüzdeki günlerde Çilek Konsept’in reklam filmi için kamera karşısına geçecek.