"HOŞ GELDİN SENİ SEVMEK NE GÜZEL"E TAM NOT

Yılın düğün şarkısı sloganıyla müzik severlerle buluşan 'Hoş geldin Seni Sevmek Ne Güzel' sosyal medyada da paylaşım rekorları kırıyor. Ünlü sanatçı Ayhan Taylan, şarkısının 1 milyon izlenmeye ulaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ayhan Taylan, sözleri Ahmet Selçuk İlkan ve Çağlar Gündoğdu'ya, müziği ise yine Çağlar Gündoğdu'ya ait olan "Hoş Geldin Seni Sevmek Ne Güzel" şarkısını Aysun Taşçeşme ile birlikte seslendirdi. Düzenlemesini Selim Çaldıran'ın, mix mastering'ini Candar Köker'in yaptığı şarkı A&T Müzik etiketiyle yayınlandı. Romantik şarkının klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. Ayhan Taylan, çok yakında sevenlerine bir sürpriz yapacak ve Sezen Aksu'nun unutulmaz bir eserini yorumlamak için stüdyoya girecek.

Yaşar Şenyüz